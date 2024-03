Mr. Marra: “Fedez e Ferragni non sono due mostri. Ho parlato con Luis Sal per Muschio Selvaggio” Davide Marra parla a Mowmag degli effetti collaterali che il ciclone Ferragnez sta avendo sul suo lavoro, ma difende la coppia: “Mi disgustano quelli che in questo periodo hanno insinuato che usino i figli per distogliere l’attenzione”. Su Muschio Selvaggio: “Sto continuando a lavorarci, non so cosa accadrà” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Davide Marra aveva certamente messo in conto la possibilità di trovarsi al centro di una tempesta mediatica come quella che sta attraversando il mondo Ferragnez da diverse settimane a questa parte, ma forse non avrebbe immaginato che la cosa arrivasse a toccare il suo lavoro così in profondità. Da quasi un anno alla conduzione di Muschio Selvaggio con Fedez, Mr. Marra ha parlato nelle scorse ore a Mowmag di quanto le vicende personali e giudiziarie di Fedez, con le voci di una crisi di coppia con Chiara Ferragni e il dissidio giudiziario con Luis Sal per la proprietà del marchio Muschio Selvaggio.

"È un periodo difficile, purtroppo dal mio punto di vista anche sul piano personale, ma si affronta, come tutto nella vita", ha spiegato Marra, aggiugendo: "Cerco di stare vicino a Federico, lavorativamente e non, e anche lui cerca di fare lo stesso. Andiamo avanti in attesa di tempi migliori, c'è poco da dire. Non sono avvezzo al piagnisteo, quindi si soffre, ma non siamo nella Striscia di Gaza".

Mr. Marra su Fedez e Ferragni: "Non sono due mostri"

Sul momento complesso di Fedez, Marra non mette bocca: "La questione con Chiara, che piaccia o meno, è una questione personale". Ma ci tiene tuttavia a sottolineare un certo accanimento nei confronti della coppia: "Non sono due mostri […] Per quello che ho visto io l'amore verso i loro figli è davvero sconfinato. Mi disgustano quelli che in questo periodo hanno insinuato che li stessero usando per distogliere l'attenzione. Sarà anche vero che vogliono ripararsi da questa shitstorm e io stesso ad esempio non condivido l'esposizione eccessiva, ma davvero sono due genitori amorevoli".

La telefonata con Luis Sal di mesi fa

Quanto a Muschio Selvaggio, Marra ha spiegato che sta continuando a editare i contenuti indipendentemente dalla vicenda giudiziaria che, come avevamo spiegato, nei giorni scorsi ha avuto una svolta con il sequestro delle quote di Fedez in Muschio Selvaggio in base a un'ordinanza che ha accettato il ricorso di Luis Sal. Proprio a proposito di Sal, Mr. Marra racconta di averci parlato: "L'ho sentito mesi fa, quando ho iniziato, e mi è sembrato giusto visto che personalmente rispetto il lavoro degli altri. Poi non ci siamo più sentiti per ovvi motivi. Subentrare a lui è stata una sfida gigantesca: ho dovuto sostituire un influencer amato, seguito e inoltre io avevo aspramente criticato la conduzione di Muschio Selvaggio".