“Mostra le gambe”, Hannah Waddingham risponde piccata al fotografo e lascia il red carpet

A cura di Gaia Martino

Hannah Waddingham durante il red carpet alla Royal Albert Hall di Londra, agli Olivier Awards, cerimonia da lei condotta, ha risposto piccata alla richiesta di un fotografo di mostrare le gambe. "Non lo avresti mai chiesto a un uomo", le parole dell'attrice inglese, nota al grande pubblico per la serie Ted Lasso, che infastidita ha subito lasciato il tappeto rosso.

Il video di Hannah Waddingham che discute con il fotografo sul red carpet

Il momento del botta e risposta tra un fotografo e Hannah Waddingham è stato ripreso dai presenti sul red carpet. L'attrice inglese che ha condotto gli Olivier Awards a Londra lo scorso 14 aprile, stava posando davanti ai tanti flash quando uno tra la folla le ha chiesto di mostrare le gambe. La reazione è stata immediata: "Oh, mio Dio. Non lo avresti mai chiesto a un uomo, amico. Non fare lo stron*o, comunque. Me ne andrò. Non dire: ‘Mostra le gambe’", le parole della protagonista di Ted Lasso davanti ai presenti. L'attrice si sarebbe poi avvicinata al fotografo per sgridarlo: "Abbi un po' di educazione" avrebbe aggiunto, scrive The Guardian, prima di lasciare l'area infastidita.

Nicole Scherzinger, ex Pussycat Dolls, conquista gli Olivier Awards

L'ex cantante delle Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, è stata la protagonista degli Olivier Awards che si sono tenuti domenica 14 aprile, a Londra. Ha conquistato il pubblico per la sua interpretazione di Norma Desmond in Sunset Boulevard che l'ha premiata come miglior attrice di un musical. Sunset Boulevard ha vinto sette trofei nel corso della serata, tra cui quello per il "miglior musical revival" e per il miglior regista, a Jamie Lloyd. Altra protagonista della serata è stata Sarah Snook che ha vinto il titolo di miglior attrice per The Picture of Dorian Gray al Theatre Royal Haymarket.