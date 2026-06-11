Morto William Hasley, lo sceneggiatore dei Puffi trovato senza vita su un sentiero di Hollywood

È morto all’età di 78 anni William Hasley, noto per essere stato lo sceneggiatore dei Puffi, di altre serie di animazione, nonché di programmi americani. L’uomo è stato trovato senza vita sulle colline di Hollywood, ancora è ignota la causa del decesso.

È morto all'età di 78 anni William Hasley, noto per essere stato uno degli sceneggiatori dei Puffi, il fumetto di Pierre Culliford (Peyo ndr). Lo scorso sabato è stato trovato riverso a terra, su un sentiero di Hollywood. A riportare la notizia è stato il New York Post.

Il ritrovamento sulle colline di Hollywood

Prima di riuscire ad identificare l'uomo c'è voluto quasi un giorno intero, ma poi è giunta la conferma della sua identità. Sebbene non siano ancora state accertate le cause della morte, è chiaro che Hasley si trovasse in un sentiero del Runyon Canyon uno dei percorsi immersi nella natura più esplorati delle colline hollywoodiane. Come riportato dalla testata americana, il 78enne è stato trovato privo di sensi sabato scorso, i soccorritori sono stati chiamati immediatamente e sono giunti sul posto grazie a un elicottero che ha velocizzato i tempi di arrivo, ma purtroppo non c'è stato molto da fare, l'uomo è stato dichiarato morto, nonostante i tentativi di salvarlo e prestargli sul posto l'assistenza necessaria.

La carriera di William Hasley tra animazione e tv

Nato nel 1948 a Pittsburg, in Pennsylvania, si è laureato alla Marshall University ed è conosciuto per il suo lavoro come autore di numerose serie animate che hanno riscosso un grande successo di pubblico. Ha iniziato la sua carriera collaborando con prestigiose case di produzione come Hanna-Barbera e Filmation. Senza dubbio è noto per il lavoro di sceneggiatore nella serie animata de I Puffi, tra i cartoni più seguiti di sempre, nati dal genio del fumettista Peyo. Ha lavorato, poi, a progetti come Chasing thw Wind, autobiografia dell'aviatore Steve Fossett. Non solo animazione, ma anche tv. Troviamo la sua firma anche in diverse puntate pilota di programmi americani e ha sceneggiato anche serie come I ragazzi della prateria e Swift Justice. Oltre all'attività di sceneggiatore, è stato poi professore di scrittura creativa all'Università della California, a Los Angeles. Infine, nella sua carriera, sono mancate collaborazioni con importanti registi come Oliver Stone e Gerald Green.