video suggerito

Morto Tomasz Jakubiak a 41 anni, lo chef polacco di MasterChef Teens: l’annuncio della famiglia Morto Tomasz Jakubiak a 41 anni, lo chef polacco di MasterChef Teens. L’annuncio della famiglia: ““La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che non può essere descritto a parole“. Jakubiak soffriva da tempo di un cancro molto raro alle ossa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Spettacolo

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Morto Tomasz Jakubiak a 41 anni, lo chef polacco di MasterChef Teens. L'annuncio della famiglia: "La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che non può essere descritto a parole“. Jakubiak soffriva da tempo di un cancro molto raro alle ossa. Ha lasciato la moglie Anastazja e il figlio Tomasz junior.

L'annuncio della famiglia: "Un vuoto incolmabile"

Lutto nel mondo della televisione polacca, il volto noto Tomasz Jakubiak è morto a soli 41 anni. Era famoso anche per MasterChef Teens. L'annuncio della famiglia sulla sua pagina Instagram: "Con grande dolore annunciamo che Tomek Jakubiak è venuto a mancare – amato padre, marito, cuoco e uomo il cui cuore batteva per gli altri – a casa, a tavola, nella vita di tutti i giorni. La sua dipartita ha lasciato un vuoto che nessuna parola può descrivere. La famiglia chiede il pieno rispetto della privacy in questo momento estremamente difficile".

La diagnosi nel 2024 e la raccolta fondi

Nel settembre 2024, Jakubiak dopo aver ricevuto la diagnosi, aveva informato i fan della sua grave malattia: “Un medico, un mio amico, è venuto a casa mia e mi ha detto: senti, dobbiamo parlare perché hai il cancro. Ho questo aspetto perché mi è stato diagnosticato un cancro molto raro e molto difficile da curare”.

Leggi anche È morto Angelo Longoni, il regista e scrittore aveva 68 anni

Nonostante l'ottimismo e le cure intensive, tra cui un costoso e urgente trasferimento ad Atene per ulteriori cure, la sua salute ha continuato a peggiorare. Una campagna di raccolta fondi ha contribuito a coprire le spese per le sue cure internazionali. Purtroppo, non è stato in grado di tornare ai suoi impegni televisivi ed è mancato serenamente circondato dai suoi cari.

L'ultimo post su Instagram: "Continuo a lottare"

Nel corso dei mesi, lo chef ha raccontato la sua malattia sui social, dove ha avuto il sostegno e l’affetto di migliaia di follower. Tra le sue ultime parole: “Non c’è niente di peggio che sdraiarsi e aspettare che una medicina faccia effetto. Devi prendere la vita per le corna e andare avanti”. L'ultimo post 5 giorni fa: "Continuo a lottare, con tutte le mie forze, grazie di esserci".