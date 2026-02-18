Morto Tom Noonan, l’attore di Robocop 2 e X-Files aveva 74 anni

È morto all’età di 74 anni l’attore e regista Tom Noonan. Tra i suoi ruoli più iconici quello in Robocop 2, ma era comparso anche in serie tv come X-Files.

È morto all'età di 74 anni l'attore, regista e drammaturgo Tom Noonan. La scomparsa è avvenuta il 14 febbraio, come ha confermato anche la sua amica e collega Karen Sillas, con un post pubblicato su Instagram, sebbene non siano state rese note le cause della morte. Tra i suoi ruoli memorabili quello in Robocop 2.

La carriera di Tom Noonan

Nato nel 1951 a Greenwich, in Connecticut, è stato un attore prolifico, che ha alternato nel corso della sua carriera partecipazioni televisive, cinematografiche e teatrali. Molti lo ricordano per i suoi ruoli particolarmente tenebrosi che, però, hanno delineato il ritratto di un interprete intenso e di grande bravura, capace di spaziare tra vari registri e anche per questo apprezzato dalle generazioni più giovani. Tra i titoli che hanno segnato la sua carriera, ce ne sono alcuni davvero memorabili: lo ricordiamo nei panni del serial killer Francis Dollarhyde nel cult Manhunter di Michael Mann, diretto sempre dallo stesso regista ha interpretato un genio dell'informatica in sedia a rotelle in Heat-La sfida. Tra i film in cui ha recitato e che hanno avuto un grande successo anche Robocop 2, dove neanche dirlo interpretava il cattivo della trama, ma non sono mancati ruoli comici come quello di Scuola di mostri, dove vestì i panni di Frankenstein.

I ruoli in tv e le opere da regista

Sul piccolo schermo, invece, ha partecipato anche a prodotti noti come The Last Action Hero, Synecdoche, New York e una delle serie più amate della tv ovvero X-Files, ma anche Damages e Hell on Wheels. Nel frattempo, però, non aveva mai abbandonato la passione per la scrittura. Attore, ma anche autore e regista. Tra i suoi lavori dietro la mattina da presa, si ricorda What Happened Was…, film tratto dall'omonima opera teatrale da lui scritta e che vinse il Grand Jury Prize al SundanceFilm Festival.