È morto Bud Cort, aveva interpretato Harold nel film Harold e Maude: l’attore aveva 77 anni

Addio a Bud Cort, l’attore che diede il volto al giovane Harold nel cult del 1971. Scompare a 77 anni dopo una lunga malattia: dalla scoperta di Robert Altman ai gravi incidenti che ne segnarono la carriera, la storia di un “genio della recitazione e del teatro”.
A cura di Sara Leombruno
Il mondo del cinema piange la scomparsa di un’icona del cinema d'autore degli anni '70. È morto all’età di 77 anni Bud Cort, attore statunitense entrato nella storia della settima arte per il suo ruolo in "Harold e Maude". La notizia è stata confermata dall'amica e produttrice Dorian Hannaway, che ha ricordato Cort come un "genio della recitazione e del teatro". L'attore si è spento mercoledì 11 febbraio in Connecticut a causa di una polmonite sopraggiunta dopo una lunga malattia.

Nato come Walter Edward Cox nel 1948, Bud Cort raggiunse la fama mondiale nel 1971 grazie al capolavoro di Hal Ashby, Harold e Maude. Nel film interpretava Harold, un ragazzo ossessionato dal tema della morte che inizia un'insolita e profonda relazione con Maude (Ruth Gordon), un'anziana e vitale sopravvissuta all'Olocausto. Per questa interpretazione, Cort ottenne la candidatura ai Golden Globe e ai BAFTA come miglior attore esordiente. Nonostante l'iniziale incertezza della casa di produzione su come pubblicizzare una pellicola così fuori dagli schemi, il film divenne un classico intramontabile grazie al passaparola del pubblico.

Bud Cort in una scena di Harold e Maude
Bud Cort fu notato giovanissimo dal regista Robert Altman, che lo volle in pellicole fondamentali come MASH* e Anche gli uccelli uccidono (Brewster McCloud). La sua carriera, caratterizzata da uno sguardo intenso e una presenza scenica unica, subì però una brusca frenata nel 1979 a causa di un grave incidente stradale. Le ferite riportate richiesero numerosi interventi di chirurgia estetica che condizionarono inevitabilmente i suoi ruoli futuri, relegandolo spesso a parti secondarie. Nonostante le difficoltà, Cort ha continuato a lavorare con i più grandi registi contemporanei. Tra le sue apparizioni più note si ricordano:

  • Heat – La sfida di Michael Mann
  • Dogma di Kevin Smith
  • Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson
  • The Mask e Coyote Ugly

Negli ultimi anni, complice un secondo grave incidente avvenuto nel 2011, le sue apparizioni pubbliche si erano diradate. Bud Cort è stato anche un apprezzato doppiatore, prestando la voce a personaggi iconici del mondo dei fumetti come Toyman nelle serie animate del DC Animated Universe (Superman e Justice League). Con la sua scomparsa se ne va un interprete versatile, capace di passare dalla satira graffiante al dramma profondo, restando per sempre nell'immaginario collettivo come il giovane Harold che cercava il senso della vita tra i cimiteri e l'amore.

