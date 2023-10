Morto Michael Chiarello, lo chef e personaggio tv vittima di uno shock anafilattico È morto a 61 anni lo chef italo-americano Michael Chiarello, popolare conduttore della serie di Food Network “Easy Entertaining with Michael Chiarello”. Fatale una reazione allergica che ha provocato uno shock anafilattico.

A cura di Stefania Rocco

È morto a 61 anni lo chef italo-americano Michael Chiarello, popolare conduttore della serie di Food Network Easy Entertaining with Michael Chiarello. L’uomo è stato vittima di una grave reazione allergica che ha provocato uno shock anafilattico, rivelatosi fatale. Ad annunciare la scomparsa dello chef sono stati i collaboratori e i familiari con un messaggio pubblicato sugli account social del gruppo di ristorante Chiarello.

Il messaggio che annuncia la scomparsa di Michael Chiarello

“Piangiamo profondamente la perdita del nostro amato patriarca Michael. La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e l'incrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere. Univa le persone attraverso la gioia dei pasti condivisi, favorendo ricordi indelebili attorno alla tavola”, si legge nel messaggio pubblicato dai familiari e dai collaboratori dello chef in cui si annuncia la sua scomparsa. Lo chef si era sentito male sabato scorso a causa di una reazione allergica. Trasportato in ospedale a Napa, in California, è morto poche ore dopo il ricovero.

Chi era Michael Chiarello

Chiarello era originario di una famiglia italo-americana. Dopo il diploma conseguito nel 1982 presso il Culinary Institute of America, si era iscritto alla Florida International University per studiare Gestione dell’ospitalità, laureandosi nel 1984. A partire dal 1985 aveva aperto il Grand Bay Hotel a Coconut Grove, in Florida , e il Toby's Bar e Grill. Sempre nel 1985, la rivista Food & Wine lo aveva eletto Chef dell’anno. Era diventato popolare per avere condotto la serie di Food Network Easy Entertaining with Michael Chiarello a partire dal 2003 e per 10 stagioni. Quel progetto televisivo che lo aveva visto assoluto protagonista aveva vinto tre Emmy Award tra il 2003 e il 2006. La serie gli aveva permesso di comparire in numerosi altri format dedicati alla cucina, da Top Chef a Top Chef Masters, The Next Iron Chef, Iron Chef America e Supermarket Superstar.