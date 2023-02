Morto il fratello di Hayden Panettiere, Jansen aveva solo 28 anni Tragedia per l’attrice Hayden Panettiere. Lo scorso weekend è stato trovato morto il fratello Jansen, di appena 28 anni. Ancora ignote le cause del decesso.

A cura di Stefania Rocco

É scomparso a soli 28 anni Jansen Panettiere, fratello dell'attrice Hayden Panettiere. Lo riporta TMZ secondo cui il giovane sarebbe stato ritrovato senza vita all'interno del suo appartamento di New York. La morte risalirebbe alla notte tra il 19 e il 20 febbraio ma la notizia non è stata ancora ufficializzata. Non sono ancora note le cause della scomparsa ma, secondo fonti vicine alla polizia, non si sarebbe trattato di morte violenta.

Chi era Jansen Panettiere

Jayden Panettiere con il fratello Jansen

Come la famosa sorella (che qualche anno fa aveva ammesso di essere stata dipendente dall'alcol), anche il 28enne Jansen era un attore. Aveva debuttato nel 2002 con un ruolo nello show Disney "Even Stevens". Nel 2004 aveva recitato insieme alla sorella nel film "Tiger Cruise – Missione crociera". Jansen era stato tra i doppiatori scelti per il film "L'era glaciale 2 – Il disgelo" ed era riuscito a ottenere un ruolo da protagonista nel film "I segreti di Jonathan Sperry". Era inoltre comparso come guest star in un episodio della serie tv "The walking dead" nel 2019. Il ruolo più recente risale al 2002 con il film "Love and Love Not". Jansen era stato a lungo volto di Nickelodeon e della tv per ragazzi. Come la sorella, aveva cominciato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo quando aveva appena 10 anni.

Il silenzio della famiglia Panettiere

La famiglia Panettiere non ha ancora confermato la notizia della scomparsa del giovane ma TMZ rivela di avere appreso della scomparsa da una fonte molto vicina ai familiari. Solo tre settimane fa, l'uomo aveva pubblicato su Instagram una foto scattata con la sorella. Nell'immagine, Hayden gli tagliava i capelli. "Non è il primo taglio di capelli che cerca di farmi", aveva scritto nella didascalia dell'immagine che lo mostrava sorridere di fronte all'obiettivo. Jansen lascia la sorella e i loro genitori, Lesley Vogel e Skip Panettiere.