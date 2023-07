Morto Alan Arkin, il ricordo di Abigail Breslin: “Mi hai insegnato così tanto” Hollywood è in lutto per la morte di Alan Arkin. Il ricordo di Abigail Breslin, che era solo una bambina ai tempi di Little Miss Sunshine: “Uno dei più grandi e gentili di sempre”.

Il mondo di Hollywood è in lutto per la scomparsa di una vera leggenda del cinema, l'attore Alan Arkin. L'iconico interprete, noto per la sua straordinaria versatilità e talento, che di recente aveva lasciato il segno con la serie "Il metodo Kominsky", è morto all'età di 89 anni. Tra le numerose personalità di Hollywood che hanno espresso il loro dolore per la perdita di Alan Arkin, c'è ovviamente Abigail Breslin, che era solo una bambina quando ha condiviso il set con l'attore nel celebre film "Little Miss Sunshine".

Il ricordo di Abigail Breslin

Alan Arkin e Abigail Breslin hanno condiviso poco meno di venti minuti di film, ma entrambi hanno ricevuto una candidatura per gli Oscar nel 2007. In una breve dichiarazione al magazine People, l'attrice oggi ventisettenne ha dichiarato: "Alan Arkin è stato uno degli attori più gentili, stupendi ed esilaranti con cui abbia mai lavorato", ha detto Breslin, aggiungendo le condoglianze per la moglie Suzanne e per la sua famiglia. "Mi ha insegnato così tanto sulla recitazione e sulla vita. Era un uomo incredibilmente gentile, generoso e talentuoso. Ho avuto il privilegio di condividere il set con lui e conservo preziosi ricordi di quei giorni", ha poi aggiunto.

Il ricordo del mondo di Hollywood

Il ricordo di Abigail Breslin rappresenta solo uno dei tanti tributi che sono stati resi ad Alan Arkin. Tanti altri professionisti del settore hanno ricordato la sua grande forza, il suo impegno, la passione e il talento. Paul Reiser ha dichiarato che "un mondo senza Alan Arkin non è così grande". Anche Michael Imperioli, stella dei Soprano e di The White Lotus, ha sottolineato l'importanza di Alan Arkin nel mondo del cinema. Patton Oswalt ha pubblicato alcuni scatti della sua carriera, sottolineando tutte le sfumature di colore che l'attore è riuscito a toccare nel corso della vita: "Ironico, sinistro, folle, tragico. Non c'era emozione che lui non sapesse farti rivivere".