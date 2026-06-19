Morti in un incendio l’attore Paul Avery e la moglie Sheila, la figlia sotto shock: “Sono devastata”

Paul Avery, volto della soap opera La valle dei pini, è morto a 81 anni. L’attore è rimasto coinvolto nell’incendio della propria casa insieme alla moglie Sheila. Anche la donna, malata da tempo, non ha avuto scampo.

L'attore Paul Avery e la moglie Sheila sono morti tragicamente in un incendio. A dare il triste annuncio, la figlia Kyle. I fatti risalgono a martedì 16 giugno, quando l'attore ottantunenne e la moglie si trovavano nella loro abitazione a Blairstown, nel New Jersey. All'una del mattino, i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata che segnalava che una casa situata a Mohican Road stava andando a fuoco. Nonostante l'intervento tempestivo, Paul e Sheila Avery sono morti poco dopo essere stati tratti in salvo.

La dinamica dell'incendio che ha ucciso Paul Avery e la moglie

Secondo quanto riporta Ridge View Echo, nelle prime ore di martedì 16 giugno, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto una chiamata che segnalava che una casa stava andando a fuoco a Blairstown e si sospettava che ci fossero delle persone intrappolate dentro. Sono stati allertati anche gli agenti della polizia del New Jersey. Quando i soccorritori sono giunti sul luogo segnalato, la situazione è apparsa critica. La casa, infatti, era già completamente divorata dalle fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti a individuare Paul Avery e la moglie Sheila. Erano entrambi in condizioni critiche. Una volta portati fuori dall'abitazione, i medici hanno tentato di rianimarli. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. Entrambi sono morti poco dopo essere stati tratti in salvo. Sono in corso le indagini per chiarire che cosa abbia causato l'incendio.

Le parole di addio della figlia

Kyle Avery, figlia di Paul e Sheila, ha annunciato la morte dei genitori sui social. La donna si è detta "devastata": "Li amavamo così tanto e loro amavano noi. Siamo grati ai vigili del fuoco di Blairstown per i loro sforzi". Paul Avery aveva avuto un percorso professionale variegato: giornalista, veterano del Vietnam, pilota di elicotteri e poi la carriera sul piccolo e grande schermo. Aveva lavorato come cameraman nel film Superman del 1978. Per dodici anni, poi, ha interpretato il barista Hughie nella soap opera "La valle dei pini". Negli ultimi anni si prendeva cura della moglie malata.