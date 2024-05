video suggerito

Morta modella 30enne, investita da un treno durante un servizio fotografico È morta a soli 30 anni una modella venezuelana, Cynthia Nayeli Higareda Bermejo, travolta da un treno mentre era intenta a fare uno shooting. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta in un incidente una modella venezuelana, Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, mentre era intenta a scattare alcune foto accanto ai binari di un treno, in movimento, in Mexico. Il tragico evento si è verificato alcuni giorni fa, e sebbene siano intervenuti prontamente i soccorsi, per la trentenne non c'è stato nulla da fare, non è stato possibile salvarla e attualmente è in corso l'autopsia.

La morte di Cinthya Nayeli Higareda Bermejo per un terribile incidente

La modella aveva organizzato il servizio fotografico in modo tale che un treno in movimento fosse sullo sfondo del suoi scatti, ma purtroppo i piani della giovane sono stati amaramente distrutti. Trovandosi troppo vicina ai binari, pare che il suo abito si fosse incastrato e lei non fosse stata in grado di liberarsi in tempi, per cui è stata colpita in pieno dal treno.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi che sono intervenuti a Zacoalco de Torres vicino a Guadalajara, nel Messico occidentale, ma non hanno potuto far altro che decretare la morte della giovane. Il corpo della 30enne è stato consegnato prima alla polizia, in modo che si potesse seguire la procedura e fare l'autopsia, di seguito è stato affidato alla sua famiglia per una degna sepoltura.

Gli inquirenti hanno però interrogato i testimoni del tragico incidente, visibilmente scossi dall'accaduto, che hanno riportato attimo per attimo quanto è avvenuto durante lo shooting. Il procuratore dello Stato di Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, ha dichiarato:

Sulla base delle informazioni che abbiamo finora, la vittima stava partecipando a un servizio fotografico con una persona che abbiamo già intervistato e alcuni altri testimoni sulla scena. Tutto indica che si è trattato di un incidente. Ha ottenuto troppo vicino al treno mentre passava, a quanto pare la forza è riuscita a trascinare i suoi vestiti verso di esso e questo è ciò che ha causato la sua morte.