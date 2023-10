Morta l’attrice hard Mia Split, Rocco Siffredi: “Hai deciso di lasciare questo mondo, fa male” È morta Mia Split, attrice hard e modella russa, a soli 23 anni. A dare l’annuncio Rocco Siffredi, regista di film a luci rosse, con un post su Instagram: “È stato molto doloroso sapere che hai deciso così bruscamente di lasciare questo mondo. Lo rispetto anche se fa molto male”.

A cura di Gaia Martino

È morta Mia Split, attrice hard e modella russa. A darne notizia è Rocco Siffredi, regista di film a luci rosse che in passato ha lavorato con lei. Su Instagram ha condiviso una foto in compagnia dell'attrice scattata su un set: "Una sensibilità ed un'eleganza rara, il mondo aveva bisogno di persone come te". Mia Split, 23 anni, secondo le ipotesi, si legge su TgCom24, sarebbe morta suicida.

L'addio di Rocco Siffredi a Mia Split

Rocco Siffredi con una foto su Instagram ha omaggiato l'attrice hard con la quale ha lavorato in passato. Ha salutato Mia Split, morta a 23 anni, parlando di lei come una persona molto dolce e sensibile. Ad avvalorare l'ipotesi suicidio, riportata da TgCom24, anche le parole del regista di film a luci rosse. Questa la didascalia del post:

Mia, una sensibilità non comune, un'eleganza e dolcezza rara, questo mondo aveva bisogno di persone come te. È stato molto doloroso per chi come me ti ha conosciuto e apprezzato, sapere che hai deciso così bruscamente di lasciare questo mondo. Lo rispetto anche se fa molto male. Sappi che rimarrai per sempre nel mio cuore e in quello del team Siffredi che ti ha sempre amato.

Siffredi ha aggiunto altre parole tra le stories dedicate alla giovane: "Mia, sarai per sempre nel mio cuore".

Chi era Mia Split

Mia Split, nata il 21 settembre del 2000, solo due mesi fa aveva compiuto 23 anni. Le cause della sua morte non sono state rese note, ma stando alle parole del regista Rocco Siffredi e a quanto riporta TgCom24, tra le ipotesi ci sarebbe il suicidio. L'ultimo post della modella e attrice hard, che in passato ha fatto parte del team Siffredi, risale allo scorso 10 ottobre. Tra le sue passioni c'era la pole dance e molti dei suoi ultimi contenuti social sono dedicati al tipo di danza in questione: "Non sono perfetta, ma mi sono divertita", le parole a corredo di un video mentre esegue alcuni passi al palo.