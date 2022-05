Morgan Freeman e Mark Zuckerberg nella lista dei 1000 americani banditi dalla Russia C’è anche Morgan nella lista dei quasi 1000 cittadini americani cui la Russia ha vietato l’ingresso. Una misura arrivata in risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

A cura di Stefania Rocco

Il ministero degli Esteri russo ha stilato un elenco di quasi 1000 cittadini americani cui è stato vietato l’ingresso in Russia. La lista conta 963 persone, compreso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ma non solo. A non potere più calcare il territorio russo saranno il segretario di Stato Anthony Blinken, il capo della Cia William Burns, la speaker della Camera Nancy Pelosi, il capo del Pentagono Lloyd Austin, l'ex segretario di Stato Hillary Clinton, diversi giornalisti dell’ABC e della CNN, il presidente di Microsoft, Mark Zuckerberg e l'attore Morgan Freeman. Si tratta di una misura arrivata in risposta alle sanzioni anti Russia imposte dagli Stati Uniti. Dell’elenco fanno parte politici, giornalisti e perfino qualche cittadino già deceduto, come nel caso dell’ex candidato repubblicano alle presidenziali John McCain, scomparso circa 4 anni fa. La Russia non ha invece vietato l’ingresso a Donald Trump.

I cittadini canadesi banditi dalla Russia

Ma la misura intrapresa dal Ministero degli esteri russo non ha investito solo i cittadini americani. Sono 26 quelli canadesi cui è stato vietato l’ingresso in Russia in risposta alle nuove sanzioni annunciate dal Canada. Della lista, in questo caso, fanno parte la moglie del premier Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, e il comandante dell'aeronautica canadese Eric Gene Kenney. Le nuove disposizioni arrivano a un mese dalla decisione di Mosca di proibire l’ingresso sul proprio territorio a 10 funzionari del governo britannico, tra cui il premier Boris Johnson, il ministro degli Esteri Liz Truss e il ministro della Difesa Ben Wallace. In una nota, il ministero degli Esteri ha fatto sapere: “In risposta alle sanzioni antirusse canadesi contro i militari e dirigenti di alto rango la Russia vieta in maniera permanente l'entrata nel paese a categorie analoghe dei canadesi”.