Morgan: “Fiorello e Amadeus animatori turistici tra pochezza culturale e mediocrità” Morgan replica a Fiorello e Amadeus e, ancora una volta, esprime la sua convinzione che il direttore artistico del Festival di Sanremo non sia tagliato per quel ruolo.

A cura di Daniela Seclì

Morgan, in un'intervista rilasciata a MowMag, ha replicato a Fiorello e ha rimarcato ancora una volta, la sua convinzione che Amadeus non sia adeguato al ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo: "Due prepotenti, anche se Fiorello è leggermente meno mediocre dell'altro, ma si accoda, gli piace sostenere la gang". Ma andiamo con ordine. In queste ore, Fiorello ha pubblicato un video in cui fa ironia su Morgan: "Morgan direttore artistico al posto di Amadeus, vedrete che successo".

Morgan replica a Fiorello

Fiorello, nel video pubblicato su Instagram, ha fatto l'elenco dei brani scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo e che si sono rivelati dei successi, così ha voluto dimostrare le capacità del direttore artistico. Ma Morgan non ci sta:

I brani che loro citano li hanno scritti altre persone, sono canzoni che sono state semplicemente proposte al Festival e sono canzoni che derivano da lavori di team discografici che vengono addirittura imposte, che vengono date per scontate, di cui Amadeus deve soltanto prendere atto, perché gli arrivano i “pacchetti” già prodotti di case discografiche, su cui lui non ha minimamente voce in capitolo, non saprebbe neanche scriverle, cantarle o suonarle, ma di cosa stiamo parlando? Di gente che fa cose che non conosce.

Morgan critico verso Amadeus

Morgan ha continuato a parlare di Fiorello e Amadeus, (quest'ultimo, nei giorni scorsi, ha pubblicato uno sfogo che sembrava indirizzato a lui): "Ricordatevi che il ruolo del conduttore non ha nessun peso, deve solo saper parlare, almeno questo gli è richiesto, ma neanche in quello eccellono i due animatori turistici in questione. E proprio grazie alla loro pochezza culturale che la cultura italiana è arrivata ai minimi storici, la banalità a cui costringono questo Paese è un crimine culturale, perché c'è la più totale incompetenza unita alla prepotenza e all'appoggio delle lobby discografiche". E ha concluso: