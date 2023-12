Morgan arriva in ritardo alla Prima del Don Carlo alla Scala: “C’era la finale di X Factor” Morgan è arrivato in ritardo ieri alla Prima del Don Carlo al Teatro alla Scala di Milano. Fermato dai giornalisti fuori la sala ha dichiarato: “Ultimo arriva il corvo, c’era la finale di X Factor”.

A cura di Gaia Martino

Le parole di Morgan alla Prima del Don Carlo

Morgan è arrivato in ritardo ieri alla Prima del Don Carlo al Teatro alla Scala di Milano. Fermato dai giornalisti all'ingresso della sala, ha ammesso: "Sono arrivato ora, come si dice: ultimo arriva il corvo". Con una risata autoironica è entrato avvolto da una grande mantella nera commentando: "Questo outfit è il mio pigiama". Ha spiegato, poi, il motivo del suo ritardo riconducendolo alla finale di X Factor, andata in scena ieri sera: "C'era la finale di X Factor. Per questo ho fatto tardi". Dopo la sua esclusione dal programma per "cattiva condotta", l'ex giudice potrebbe aver voluto seguire le prime manche dello show.

Il commento dopo la finale di X Factor

Questa mattina, all'indomani della finale del talent show, l'artista ha rilasciato una lunga riflessione nella chat Whatsapp creata con i giornalisti dopo la sua esclusione dal programma. Ha accusato X Factor di non averlo preso seriamente, "perché si è talmente beceri da preferire il mettermi in difficoltà per fare notizia. Perché siccome non mi piego a quella volgarità reagisco, beh questa è una cosa che non solo annoia e fa schifo, ma è miserabile culturalmente, è immorale, siamo oltre la vigliaccheria qui siamo in un luogo di squallore dove non valgono i diritti umani di base". Morgan nel lungo messaggio ha rivelato che "tutti quelli con cui avevo intrapreso una collaborazione mi hanno annullato i contratti come se si potesse farlo" dopo quanto accaduto. Poi ha concluso: "Cercate di imparare le regole della Civiltà e smettetela di fare solo e sempre tutto per soldi perché siete davvero ridicoli".