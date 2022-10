Miss Ucraina furiosa: “In stanza con Miss Russia, Paese terrorista che tortura e uccide il mio popolo” Caos al concorso di bellezza Miss Grand Internationa. Miss Ucraina Olga Vasyliv ha protestato per essere stata messa nella stessa stanza con la concorrente russa Ekaterina Astashenkova. La risposta di Miss Russia.

Martedì 25 ottobre si terrà a Giacarta la finale del concorso Miss Grand International. Il clima, tuttavia, non è dei migliori. In queste ore, la Miss che rappresenta l'Ucraina Olga Vasyliv ha protestato su Instagram per essere stata messa nella stessa stanza con la Miss che rappresenta la Russia, Ekaterina Astashenkova.

Lo sfogo di Miss Ucraina Olga Vasyliv

Miss Ucraina Olga Vasyliv ha raccontato, in un lungo post pubblicato su Instagram, di essere tra le reginette di bellezza in corsa per il titolo di Miss Grand International e ha spiegato: "Il mio scopo è quello di parlare al mondo del mio Paese, dello spirito ucraino, della nostra bellezza, della nostra forza e di ciò che stiamo affrontando in questo momento". Quindi ha parlato del dettaglio che le ha provocato rabbia e dolore:

Ho ricevuto una lettera che mi ha provocato sentimenti di rabbia e dolore. La mia compagnia di stanza è originaria di un Paese terrorista, del Paese che ha accantonato la legge e l'ordine, un Paese dispotico, di quella macchia disgustosa sul nostro bellissimo pianeta, viene dalla Russia.

Quindi si è rivolta agli organizzatori del concorso: "Credetemi, io sono per la pace, per l'amore, per l'amicizia, per il sostegno, ma non verso coloro che non posso perdonare. Non per coloro che hanno torturato i miei fratelli e le mie sorelle. Non per coloro che hanno tolto la vita a tanti ucraini. Io, le mie opinioni e i miei sentimenti siamo importanti. La mia Ucraina è importante. Gloria all'Ucraina". Infine, ha chiesto ai suoi follower di diffondere la sua storia con gli hashtag #cancelrussianculture, #russiaisaterroriststate.

La risposta di Miss Russia Ekaterina Astashenkova

Miss Russia Ekaterina Astashenkova ha teso la mano a Miss Ucraina e le ha rivolto un messaggio conciliante: "Nella mia famiglia sono la prima persona a essere nata in Russia, tutti gli altri vengono dall'Ucraina. La situazione politica è molto calda per me. Spero che la mia voce venga ascoltata in questo concorso. Sono contro l'odio, per l'amicizia, per l'amore e per la pace nel mondo…e per aiutarci l'uno con l'altro".