Miranda Martino: “Fui violentata, ma più doloroso fu il collega Rai che mostrò le mie foto nuda” Miranda Martino al Corriere ha raccontato della sua vita ricca di successi e amori, ma segnata da due violenze: “Fui violentata da un ragazzo, la seconda però fu più dolorosa”.

A cura di Gaia Martino

Miranda Martino, cantante e attrice nata a Moggio Udinese, il prossimo 26 ottobre compirà 90 anni: al Corriere ha ripercorso la sua lunga carriera e la sua vita privata segnata da due atroci violenze. Iniziò a 20 anni il suo percorso nel mondo dello spettacolo: "Iniziai con il Concorso per voci nuove a Sanremo, poi approdai al Piccolo di Milano, al Teatro della Maddalena con Dacia Maraini". L'età non la frena e sogna di potersi calare anche nei panni di ballerina: "Potrei esibirmi a Ballando con le stelle, perché no?".

Le violenze subite da giovane

Miranda Martino

Miranda Martino al Corriere ha raccontato delle violenze subite da giovane che hanno cambiato la sua vita. "La prima volta ero giovanissima e venni violentata da un ragazzo, appena conosciuto su un tram: si era dimostrato gentile, offrendomi di accompagnarmi a casa ma, quando siamo arrivati nel mio palazzo, mi ha letteralmente trascinato all'ultimo piano e buttato a terra". La seconda fu "ugualmente dolorosa", ha ammesso, "e forse anche di più".

Ero già un'artista affermata, lavoravo in vari programmi alla Rai, e avevo una relazione con un collega, un compositore altrettanto noto, di cui non voglio rivelare il nome, per il quale avevo perso la testa. Era sposato e, in uno dei nostri incontri clandestini, mi fa bere molto whisky: parecchio intontita dall'alcol, sdraiata sul letto nuda, tenevo gli occhi chiusi, ma sentivo degli strani clic. Quattro anni dopo, ho scoperto che aveva scattato delle foto e che, addirittura, le aveva fatte vedere, forse per vantarsi, ad altri colleghi, altrettanto famosi.

L'attrice e cantante ha continuato svelando che quando lui provò a riavvicinarsi a lei, gli disse: "Non ti è bastato quello che mi hai fatto?". Dopo quell'episodio decise di posare nuda per Playmen, "fu una provocazione": "Era come dire: volete vedermi nuda? Ebbene, ora decido io. Non mi feci pagare. Non era un nudo totale, ma immagini artistiche. Mi sono in qualche modo tolta una soddisfazione".

"Non sono stata una buona madre"

Dopo lo scandalo delle foto sposò il giornalista Ivan Davoli, "pur non essendone innamorata". "Accettai la sua proposta di matrimonio per sentirmi chiamare signora. Ne avevo passate troppe e lui mi ha difeso in più occasioni. Un amore importante è stato con Gino Lavagetto, da cui ho avuto il nostro bellissimo figlio Fiodor". Miranda Martino al Corriere ha confessato di non credere di essere stata una buona madre: "Lavoravo troppo ed ero spesso assente, ma adesso con Fiodor abbiamo recuperato il rapporto e ho un meraviglioso nipote, un ragazzo di 19 anni che vuole fare l'attore".