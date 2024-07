video suggerito

Miguel Herran e Celia Pedraza si sono lasciati, l’annuncio dopo la nascita della loro prima figlia Miguel Herran, attore noto per il ruolo di Rio in La casa di carta, ha reso pubblica la separazione dalla fidanzata Celia Pedraza. Solo sei mesi fa è nata la loro prima figlia insieme, Maria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

A distanza di sei mesi dalla nascita della loro prima figlia, Maria, Miguel Herran e Celia Pedraza hanno reso pubblica la loro separazione. L'attore spagnolo noto per il ruolo di Rio in La casa di Carta con una storia su Instagram ha annunciato la rottura dalla compagna, sorella di Maria Pedraza, che nella famosa serie televisiva Netflix veste i panni di Alison Parker.

La rottura tra Miguel Herran e Celia Pedraza

"Per evitare possibili pettegolezzi, vorrei informarvi che qualche tempo fa, sia io che Celia abbiamo deciso di prendere due direzioni diverse". Con queste parole l'attore Miguel Herran ha annunciato la fine della storia d'amore con Celia Pedraza, iniziata poco più di un anno fa. Con una IG story Rio de La casa di Carta ha preferito comunicare la notizia ai fan per evitare che, la loro lontananza sui social, desse il via a diversi ‘pettegolezzi'. Non ha reso pubblici, però, i motivi della separazione.

Soltanto sei mesi fa è nata Maria, la loro prima figlia insieme, che ha reso l'attore sorridente ed emozionato per la sua nuova vita da papà. La presenza della piccola ha compensato il difficile momento che l'attore sta vivendo da diversi mesi. Lo scorso maggio è stato vittima di un incidente che lo ha costretto a ritirarsi temporaneamente dal lavoro.

L'incidente in moto dello scorso maggio: "A riposo, ma sto bene"

Con un post su Instagram Miguel Herran comunicò ai fan di aver fatto un incidente in moto che lo aveva costretto ad operarsi. "Ho avuto un incidente con la moto, da solo, ma non stavo andando veloce ed è tutto ok! Mi hanno operato alla spalla destra e dovrò stare per un po' fermo, senza muovermi troppo. Mi sono provocato una lussazione alla clavicola ma sto bene" scrisse nella didascalia a corredo di alcune foto scattate durante il periodo di convalescenza.