video suggerito

Mickey Rourke accusato di omofobia al GF inglese, gli autori lo ammoniscono: “Potrebbe scattare l’espulsione” Mickey Rourke è tra i concorrenti del Grande Fratello inglese. L’attore è stato ammonito dagli autori del reality per affermazioni ritenute omofobe, delle quali si sarebbe poi scusato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mickey Rourke sta facendo parlare di sé al Grande Fratello britannico dove è entrato come concorrente. L'attore, che per anni è stato uno dei divi più amati di Hollywood, non ha mai smesso di vivere una vita piuttosto dissoluta e comportarsi anche in maniera a volte discutibile. Proprio per certe sue esternazioni, l'attore è stato criticato dai concorrenti del reality show che lo hanno accusato di essere omofobo, la questione sarebbe poi rientrata in poco tempo.

Le frasi rivolte a Jojo Siwa

L'attore avrebbe utilizzato un linguaggio "offensivo e inaccettabile" nei confronti della cantante e youtuber Jojo Siwa, alla quale ha chiesto se gli piacessero i ragazzi o le ragazze, ricevendo come risposta: "A me? Le ragazze. La mia partner è di genere non binario". L'attore 72enne ha risposto in maniera provocatoria alla coinquilina dicendo: "Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay". Jojo Siwa, risentitasi per questa risposta ha aggiunto in maniera piuttosto piccata: "Ti posso garantire che resterò gay e sarò ancora in una relazione davvero felice".

L'ammonizione del Grande Fratello

Poco dopo il divo ha continuato, parlando con un altro concorrente e riferendosi alla cantante ha detto: "Voterò per fare uscire molto velocemente la lesbica". Jojo Siwa non è riuscita a trattenersi dal rispondere e ha quindi risposto con un certo sdegno: "Tutto questo è omofobo, se è la tua motivazione". Rourke avrebbe poi utilizzato un termine offensivo, sempre commentando l'orientamento sessuale e richiamato in confessionale ha ricevuto una strigliata dagli autori del reality, che lo hanno ammonito: "Ulteriori linguaggi o comportamenti di questa natura potrebbero comportare l'espulsione dalla casa del Grande Fratello". Il 72enne, quindi, si è rivolto alla gieffina per provare a rimediare all'errore: "Chiedo scusa. Non ho intenzioni poco onorevoli, stavo semplicemente parlando. Non ero così serio. Non avevo alcuna cattiva intenzione e se sembrava così chiedo scusa". La questione, al momento, sembra si sia chiusa.