Mickey Rourke cacciato dal GF Vip inglese per linguaggio offensivo: le accuse di omofobia e le liti nella casa

A cura di Elisabetta Murina

Mickey Rourke è stato cacciato da Celebrity Big Brother UK, la versione inglese del Grande Fratello Vip. L'attore, celebre per i suoi ruoli in film come The Wrestler e 9 settimane e mezzo, ha lasciato la casa in seguito a "comportamenti inappropriati" e uso di "linguaggio offensivo", rivolto sopratutto alla coinquilina JoJo Siwa. Stando a quanto riporta The Mirror, a seguito dell'espulsione il compenso del concorrente verrà ridotto e non riceverà la somma stabilita di 500mila sterline.

Perché Mickey Rourke è stato espulso dal GF Vip inglese

Stando a quanto riporta il Daily Mail e come anticipato dai profili social di Celebrity Big Brother Uk, Mickey Rourke ha accettato di lasciare il programma a seguito di un comportamento ritenuto "inaccettabile". L'attore aveva poco prima ricevuto un ammonimento formale per via del suo linguaggio offensivo nei confronti di JoJo Siwa. Nello specifico, durante una conversazione, la star di The Wrestler aveva chiesto alla coinquilina se preferisse "i ragazzi o le ragazze". La diretta interessata aveva risposto di avere una compagna non binaria e questo aveva suscitato una risposta di cattivo gusto da parte di Rourke. "Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay", erano state le sue parole.

"Mickey Rourke non riceverà il compenso di 500mila sterline"

Questa sera, domenica 13 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Celebrity Big Brother UK e, stando alle anticipazioni che circolano sui social, l'ex concorrente rientrerà in casa per chiedere delle scuse. In più, secondo The Mirror, essendo stato espulso per via del suo comportamento, Rourke non riceverà il compenso prestabilito di 500mila sterline ma una somma inferiore. "Se una celebrità viene allontanata dalla casa, non riceve l'intero compenso. Mickey era pronto ad andarsene e alla fine è sembrata una decisione condivisa tra lui e ITV (rete dove va in onda il programma, ndr) .Stava diventando troppo", ha fatto sapere il sito inglese.