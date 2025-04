video suggerito

Bella Thorne accusa Mickey Rourke: “Lavorare con lui è stato terribile. Mi ha procurato dei lividi sui genitali” Bella Thorne ha raccontato la sua esperienza sul set del film Girl con Mickey Rourke. L’attrice l’ha definita terribile e ha anche raccontato un episodio piuttosto spiacevole verificatosi durante le riprese. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il comportamento adottato da Mickey Rourke nella casa del Grande Fratello inglese è già finito nel mirino dei media internazionali, nonché criticato su più fronti. Ad avallare queste considerazioni è intervenuta anche Bella Thorne, l'attrice ha infatti raccontato una sua esperienza lavorativa insieme all'attore, definendola tra le peggiori della sua vita e raccontando anche un episodio particolarmente spiacevole.

Bella Thorne e il racconto del set con Mickey Rourke

L'ex stellina della Disney ha raccontato sul suo profilo Instagram come è stato condividere il set del film Girl con Mickey Rourke, dopo aver condiviso la notizia del suo ammonimento da parte degli autori del Grande Fratello inglese per aver utilizzato un linguaggio offensivo nei confronti della youtuber e cantante Jojo Siwa. L'attrice racconta di un episodio avvenuto durante le riprese:

Avrebbe dovuto usare una oggetto di metallo per colpirmi la rotula e invece l'ha usata sui miei genitali attraverso i jeans, colpendoli ripetutamente. Avevo lividi sull'osso pelvico. Lavorare con Mickey è stata una delle peggiori esperienze della mia vita da attrice.

Inoltre, Thorne ha raccontato che in un'altra scena l'attore si divertiva a farle arrivare addosso del terriccio con le ruote della macchina, quando non era necessario: "Credo che pensasse fosse divertente umiliarmi di fronte a tutta la troupe". Per concludere, ha rivelato che fu lei a pregarlo di continuare le riprese del film, perché lui si rifiutava di parlare con il regista:

Sono dovuta entrare nella sua roulotte completamente da sola mentre lui urlava richieste folli. Si è rifiutato di parlare con il regista o i produttori, quindi ho dovuto convincerlo a presentarsi e a completare il suo lavoro. In effetti, ho dovuto supplicarlo.

L'attrice ha concluso il suo racconto dicendo che si è trovata costretta a sopportarlo perché il film doveva essere chiuso, altrimenti il lavoro di mesi e di diverse persone sarebbe andato completamente perso.

L'ammonizione di Rourke al GF inglese

L'attore, che per anni è stato uno dei divi più amati di Hollywood, non ha mai smesso di vivere una vita piuttosto dissoluta e comportarsi anche in maniera a volte discutibile. Proprio per certe sue esternazioni, l'attore è stato criticato dai concorrenti del reality show che lo hanno accusato di essere omofobo, avrebbe utilizzato un linguaggio "offensivo e inaccettabile" nei confronti della cantante e youtuber Jojo Siwa dicendole: "Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay".