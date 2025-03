video suggerito

Michele Riondino ricorda Eleonora Giorgi: "La tua gioia sarà il patrimonio che ci lasci in dono" Michele Riondino ricorda Eleonora Giorgi con un messaggio pubblicato sui social, in cui con affetto si rivolge a colei che ha dato il via alla sua carriera cinematografica: "La tua sofferenza ci ha insegnato la dignità".

A cura di Ilaria Costabile

Michele Riondino ricorda Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo, con un messaggio scritto su Facebook, in cui parla dei suoi esordi nel mondo del cinema, avvenuti proprio grazie all'attrice che lo volle per il suo esordio alla regia. L'attore, addolorato per la scomparsa, non esita a parlare anche della malattia che ha segnato l'ultimo anno di vita di una delle interpreti più famose del grande schermo italiano.

Il ricordo di Michele Riondino

L'attore affida ai social parole che racchiudono il dispiacere per la scomparsa di Eleonora Giorgi e anche la gratitudine che le ha riconosciuto per averlo introdotto in quello che poi sarebbe diventato il suo mondo, come protagonista tra cinema e tv:

Mi hai scovato da qualche parte 20 anni fa, quando avevo il mondo in tasca e tanti sogni nel cassetto. Poi sei rispuntata 25 anni dopo per realizzare uno di quei sogni: mi hai consegnato con le tue mani la felicità, ho ricevuto dalle tue mani il regalo più bello.

Il premio ricevuto dalle mani dell'attrice è il David di Donatello, nel 2024, vinto per Palazzina Laf, da lui diretto e interpretato. Un momento importante per entrambi, in cui l'attore ha gioito del suo successo con la donna che, di fatto, gli ha permesso di iniziare la sua carriera. L'affetto che li legava emerge anche dallo scatto di quel momento, pubblicato da Riondino.

Giorgi, infatti, lo scelse nel 2003 per il ruolo in Uomini e donne, amori e bugie, film che detta l'inizio della carriera da regista dell'attrice e segna anche il debutto cinematografico di Michele Riondino che, ad oggi, è uno degli attori più stimati del panorama artistico italiano, protagonista di pellicole di successo, ma anche di noti prodotti televisivi. L'attore conclude il suo messaggio scrivendo: "Grazie Eleonora, grazie infinitamente, la tua sofferenza ci ha insegnato la dignità e la tua gioia sarà il patrimonio che ci lasci in dono".