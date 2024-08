video suggerito

Michele Placido e l'amore con Federica Vincenti: "Mi ha allungato la vita, 38 anni di differenza si sentono" In un'intervista al Corriere della Sera, Michele Placido ripercorre la sua carriera e il suo rapporto con la moglie, sposata anni fa e dalla quale ha avuto un figlio: "La sessualità? finisce come in tutte le coppie. Ci unisce la passione per cinema e teatro".

A cura di Andrea Parrella

Michele Placido si racconta. L'attore e regista, a 78 anni, ripercorre la sua vita in un'intervista al Corriere della Sera, dalla giovinezza agli anni in polizia, fino alla vocazione attoriale, per la quale ha mollato tutto e cambiato vita: "Avevo una formazione religiosa – ha detto Placido dei suoi anni giovanili – credevo e non credevo. Ero confuso, seguivo le processioni a Pasqua e mi commuovevo. Quello è già teatro. Dovevo diventare prete".

Placido racconta gli anni in cui era arruolato in polizia, ma già sognava di diventare attore: "In biblioteca provavo a memorizzare L’uomo dal fiore in bocca quando dalla porta socchiusa, nel fondo della sala, un alto grado di polizia concluse il mio monologo. Allora vuoi fare l’attore, esclamò. Mi convocò l’indomani mattina, e disse davanti ad altri ufficiali: abbiamo trovato l’allievo che il 29 settembre, giorno di San Michele Arcangelo, dirà la poesia sul nostro santo protettore".

Il matrimonio con Federica Vincenti

Oggi il regista è sposato con Federica Vincenti, di 30 anni più giovane. Una differenza d'età che Placido sottolinea in senso positivo: "Mi ha prolungato la giovinezza. È una bellissima storia. Ci siamo fusi, lei non fa niente senza di me e viceversa. La sessualità finisce, come in tutte le coppie. Ci unisce la passione per cinema e teatro. È la donna più importante della mia vita". Dopo alcuni mesi di relazione Placido racconta: "Federica rimase incinta ma abortì al terzo mese perché in grembo c’era un esserino che non vedeva e non sentiva. Fu terribile, ancora adesso mi commuovo". Poi alcuni anni dopo il figlio è arrivato: "Nel 2006 abbiamo avuto Gabriele. Andare a comprare le figurine dei calciatori in età così adulta è un’esperienza meravigliosa".

"Io e Ornella Muti segretamente innamorati"

Uomo affascinante, Placido è tornato su una storia già raccontata in passato, quella della vicinanza a Ornella Muti: "Era bellissima, corteggiatissima. Giravamo Romanzo popolare di Monicelli, eravamo segretamente innamorati ma non potevamo dirlo sul set. Nemmeno ce lo dicevamo tra noi. Una sera nell’ascensore del residence dove abitavamo provai a darle un bacio, lei mi rifilò una sberla".