Michele Molteni, lo youtuber del fai di te è stato operato al cuore Il re del fai da te su Youtube è stato operato al cuore, ma sta bene: “Non vedo l’ora di tornare a sfondare”.

Michele Molteni, youtuber brianzolo di 32 anni, reuccio del fai da te (costruisce di tutto, dai mini bunker alla ‘SpaPazzesca'), è stato operato al cuore a fine luglio. Dopo sette giorni di convalescenza, è iniziata la riabilitazione per lui che ha raccontato tutto su un post sui social: "L'intervento è andato molto bene", assicura lo youtuber seguito da quasi un milione di utenti.

L'operazione al cuore

Michele Molteni ha raccontato così la sua operazione al cuore, spiegando che per un periodo non escono più contenuti proprio a causa della sua riabilitazione.

Buongiorno raga, chi non mi segue su Instagram non saprà perché non stanno più uscendo contenuti, ebbene a fine luglio (come già anticipato nell'ultimo video) ho fatto un intervento chirurgico al cuore (andato molto bene). Ora, dopo una settimana in ospedale a Legnano, mi hanno spostato in una struttura più vicina per fare riabilitazione, se tutto va bene ancora pochi giorni e dovrei tornare a casa poi piccola vacanzina e si torna a bomba a sfondare tutta Youtube Italia.

Chi è Michele Molteni

Michele Molteni è un ex imprenditore che vive in provincia di Lecco, a Costa Masnaga. Ha 32 anni. Prima di fare video youtube sul fai da te aveva un'attività di vendita e noleggio di articoli sportivi, soprattutto calcio-balilla. Con l'avvento della pandemia è iniziata la crisi: "Ero partito vendendo un calcio balilla per arrivare a fatturare 180mila euro all'anno, ma a causa dei vari periodi di lockdown il fatturato era precipitato a 15mila euro. Non essendoci eventi, nessuno noleggiava più". Da quel momento, si è dedicato al canale youtube raccogliendo in tempo brevissimo tanti iscritti: "Ad aprile 2020 il canale è decollato con 60mila iscritti e un introito di qualche migliaia di euro. In quel momento ho capito che poteva diventare un lavoro e ci ho creduto".