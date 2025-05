video suggerito

Michela Giraud e il rapporto con gli hater: "Uno mi ha augurato la morte, ma io rispondo sempre" Michele Giraud ospite del podcast Non lo faccio per moda di Giulia Salemi ha raccontato il suo rapporto con gli hater. Ha rivelato di rispondere spesso ai commenti negativi che riceve: "Il peggiore? Uno si augurava che morissi di diabete, invece sono ancora qui", le parole.

A cura di Gaia Martino

Michela Giraud ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio per moda, ha raccontato il suo rapporto con gli hater. L'attrice e comica ha rivelato di rispondere ai commenti negativi che riceve, che riguardano "Quasi sempre il mio peso e il fatto che non faccio ridere" ha rivelato. Poi, alla domanda su quale reality le piacerebbe condurre, ha risposto: "Prenderei il posto di Filippo Bisciglia a Temptation Island".

Le parole di Michela Giraud

A Giulia Salemi, Michela Giraud ha raccontato di rispondere sempre agli hater: "Rispondo sempre agli hater. Sono astiosa, non porto rancore, io lo celebro. Il peggior commento? Uno si augurava che morissi di diabete, invece sono ancora qui" ha dichiarato l'attrice e comica che spesso riceve commenti riguardanti il suo peso o il suo modo di fare comicità. "Sono quasi sempre commenti sul peso o sul fatto che non faccio ridere. Mi dispiace di più il "non fai ridere", mi dispiace il commento della gente piuttosto che quello dei colleghi. Dei colleghi non mi interessa. Ho deciso di fare questo tipo di comicità in una maniera chiara, poi quando sono diventata più nota ho dovuto prendermi la responsabilità di quello che dicevo", le parole.

"Prenderei il posto di Filippo Bisciglia a Temptation Island"

Giulia Salemi ha poi chiesto a Michela Giraud quale reality le piacerebbe condurre. "Al GF Vip? Mi ci vedo conduttrice, ma non voglio far fuori Alfonso (Signorini, ndr)", poi ancora:

Prenderei il posto di Filippo Bisciglia (a Temptation Island, ndr). Mi piace come lui cerca di tenere le situazioni, a volte si vede che non ce la fa più. Loro sono tremendi, dicono cose terribili.

Alla domanda sulla vita privata, la comica ha sviato rivelando solo: "Sto bene adesso". Poi ancora ha commentato la coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe, che, secondo lei, non può essere paragonata a quella formata dagli ex coniugi Totti e Ilary Blasi: " Sono soltanto loro, ognuno ha il suo mestiere e poi si incontrano".