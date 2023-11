Michael J Fox ricorda Matthew Perry: “Era milionario, firmò un grosso assegno per la mia fondazione” Nel 2000 Fox fonda una fondazione per sostenere la ricerca di una cura contro il Parkison. “Quando Perry divenne milionario firmando il contratto di Friends, firmò un grosso assegno alla Fondazione Michael J. Fox”, ha fatto sapere l’attore. “È stato come dire ‘Prendi e fai del tuo meglio’. L’ho adorato”.

A cura di Giulia Turco





Michael J Fox ricorda l’amico Matthew Perry, morto lo scorso 28 ottobre, in un’intervista per ETOnline. L’attore si guarda alle spalle ripensando a Perry non solo come collega, ma soprattutto come amico che negli anni si è speso per la sua causa, sostenendolo economicamente nella battaglia contro il Parkinson.

Il contratto con Friends e l'assegno per la fondazione dell'amico

Era il 1998 quando Fox, oggi 62 anni, ha rivelato al mondo che sette anni prima gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Nel 2000 ha fondato a suo nome una fondazione per sostenere la ricerca di una cura contro la malattia. “Spero che quello che sto per dire non sia indiscreto, ma quando divennero milionari per il resto della loro vita firmando i contratti di Friends, Perry firmò un grosso assegno alla Fondazione Michael J. Fox”, ha fatto sapere l’attore, che da anni si batte per la causa contro il Parkinson. “Eravamo ancora all’inizio e stavamo cercando di trovare la quadra, è stato un vero atto di fiducia da parte sua”, ha aggiunto. Il gesto di Perry è stato apprezzato ancor di più dal momento che non è stato accompagnato da alcuna auto celebrazione, ma è avvenuto in silenzio per sostenere gli sforzi del collega nella battaglia contro la malattia. “È stato come dire ‘Prendi e fai del tuo meglio’. L’ho adorato”.

L'amicizia tra Michael J Fox e Matthew Perry

Nel 2000 Matthew Perry e il resto del cast di attori principali avrebbero negoziato con la produzione di Friends un cifra pari ad 1 milione di dollari per ciascun episodio della serie. L’amicizia tra Perry e Michael J Fox nasceva proprio in quegli anni. “Sono felice di aver avuto un impatto su di lui”, ha commentato Fox in seguito alla sua scompasa. Ad unirli sarebbe stata soprattutto la loro passione per l’hockey. Ora, in seguito alla morte dell’attore, annunciata lo scorso 28 ottobre, dopo che è stato trovato “privo di sensi nella sua vasca idromassaggio”, la sua eredità vivrà attraversato la sua fondazione, che lotta contro le dipendenze.