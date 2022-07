Mena Suvari racconta il suo dolore tra abusi, depressione e droga: “Non ero amata, ero solo un corpo” Mena Suvari racconta in un’intervista al Guardian vari momenti difficili della sua vita, da quando a 12 anni è stata violentata, fino alle dipendenze e allo strazio di una relazione tossica.

A cura di Ilaria Costabile

L'attrice Mena Suvari, star di film noti come American Pie e American Beauty ha raccontato in un libro pubblicato lo scorso anno, alcuni momenti particolarmente complicati della sua vita, partendo dall'abuso sessuale subito a soli 12 anni. Dopo anni e anni dall'accaduto è riuscita ad esternare i suoi stati d'animo, come racconta in una intervista al Guardian, in cui ripercorre i suoi anni più bui.

La violenza a dodici anni

L'aver iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo molto presto non ha aiutato Mena Suvari a costruire una precisa immagine di sé che non fosse basata essenzialmente sul suo aspetto fisico, sulla sua capacità di essere bella e desiderabile: "Ho lottato per essere vista e ascoltata, impegnata. Ma non ho sentito una tale perdita di senso di sé fino all'età di 12 anni. Quando sono stata violentata". Il ragazzo che abusò di lei era un amico del fratello che diffuse a scuola la voce che lei fosse una ragazza di "facili costumi", quando era stato lui ad abusare del suo corpo, ma pur provando a smentire le voci sul suo conto e a raccontare cosa fosse successo, sì senti profondamente sola: "Non avevo alcun punto di riferimento. Sentivo che non c'era nessuno che potesse aiutarmi, nessuno che avrebbe mai fatto nulla per me".

Vittima di una relazione tossica

Dopo questo episodio nella sua vita non mancarono altri momenti difficili, nonostante la sua carriera da modella fosse iniziata nel migliore dei modi e anche i suoi film, come per l'appunto American Beauty, avessero successo. Ma quando aveva solo 16 anni, frequentava uomini molto più grandi di lei, che avevano controllo sul suo modo di comportarsi: "Non avevo nessuno che mi dicesse: ‘Non è giusto, quella persona non dovrebbe farlo con te", racconta al The Guardian, ricordando anche il momento in cui fu lasciata da sola ad occuparsi di suo padre, lottando con la sua dipendenza da stupefacenti che, intanto, aveva minato la sua lucidità. Tra le esperienze che ricorda con estremo dolore c'è anche una sua storia d'amore, avuta con un tecnico delle luci conosciuto sul set di un film che stava girando. Costui aveva preteste sessuali nei suoi confronti che lei non avrebbe voluto accordargli, ma lui riusciva a manipolarla al punto che non era in grado di dissentire, prostrandosi all'uso di giocattoli, a rapporti dolorosi e anche con altre persone: "Non ero amata. Per tanto tempo sono stata solo un corpo. Uno sfogo per i suoi desideri", racconta.

Kevin Spacey e Mena Suvari in American Beauty

L'incontro con suo marito

Nel 2018 Mena Suvari ha poi incontrato Michael Hope, diventato poi suoi marito, dal quale nel 2021 ha avuto il figlio Christopher Alexander, ed è stato poco dopo la maternità che ha scritto il libro in cui racconta questi momenti così complicati del suo vissuto, ma a questo proposito dichiara: "Penso che la cosa più importante sia che, per me, mi sentivo come se non mi fosse permesso considerare molti di questi momenti come abusi o traumi, perché l'ho sempre scusato. Questa è una parte importante della sopravvivenza: ho dovuto imparare come molte cose mi servivano allora e loro non devono più servirmi".