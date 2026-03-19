Meloni da Fedez, la premier sbotta nel dietro le quinte: “Santa Madonna!”

L'intervista di Giorgia Meloni a Pulp Podcast, il programma YouTube condotto da Fedez e Mr. Marra, ha superato le 50mila visualizzazioni in meno di due ore dalla pubblicazione. Cinquantacinque minuti di conversazione su giustizia, referendum sulla separazione delle carriere, guerra e servizi segreti. Ma a catalizzare l'attenzione del web è il blooper finale.

Durante le riprese, uno dei collaboratori della premier interrompe il suo ragionamento per segnalare che il microfono stava impallando il suo volto in camera. Meloni, che voleva concludere il pensiero prima di fermarsi, lascia partire un "Santa Madonna" ripreso dalle telecamere. Il momento, incluso nel video pubblicato sul canale come scena post-credit, ha già iniziato a circolare sui social.

La partecipazione di Giorgia Meloni al podcast di Fedez e Davide Marra è stato accompagnato da numerose polemiche, in primis sull'opportunità di avere un presidente del Consiglio a ridosso del Referendum giustizia. La replica del podcast è stata quella di mostrare le mail di invito ad altri leader politici, come Elly Schlein e Giuseppe Conte. La prima ha rifiutato l'invito, il secondo non avrebbe dato risposte.

"Abbiamo proposto a tutti i partiti italiani spazio per il confronto. Quelli che non avete visto hanno scelto di ignorarci. Ora non piangete", ha scritto in particolare Davide Marra.

Al di là dei contenuti politici e del caso social, la puntata segna un dato difficile da ignorare: un podcast YouTube con Fedez e Davide Marra, un digital only, riesce ad attrarre in pochi mesi sia un presidente del Consiglio in carica sia le polemiche che di solito accompagnano le ospitate televisive più esposte. Il dibattito è aperto sul confine tra media tradizionale e digitale che, sul piano dell'impatto e dei rapporti di forza, si è ormai assottigliato.