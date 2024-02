Massimo Lopez dopo la serata per Costanzo: “La immaginavo più intima, ho un po’ l’amaro in bocca” Massimo Lopez dopo “Dedicato a Maurizio Costanzo”, la serata trasmessa da Canale5: “Pensavo di trovarmi in una situazione un pochino più intima, avendo la possibilità di ricordare Maurizio un po’ più approfonditamente, vista la stima e l’affetto che c’era reciprocamente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alcuni personaggi come Massimo Lopez sono profondamente legati a Maurizio Costanzo. L'attore ha trascorso molti anni accanto al giornalista, non solo in qualità di ospite del Maurizio Costanzo Show, ma anche come membro del cast fisso di Buona Domenica. In queste ore, ha replicato a Claudio Lippi, che su Facebook ha spiegato di non essere stato invitato.

Massimo Lopez commenta la serata in onore di Maurizio Costanzo

Massimo Lopez ha manifestato la sua comprensione a Claudio Lippi, quando quest'ultimo ha spiegato di non essere stato invitato alla serata "Dedicato a Maurizio Costanzo". L'attore, in un commento al post pubblicato dal collega, ha scritto: "Io sono stato invitato ed ero ingenuamente convinto di trovarti, prima di tutto, e pensavo per l’appunto di trovarmi in una situazione un pochino più intima, avendo la possibilità di ricordare Maurizio un po’ più approfonditamente, vista la stima e l’affetto che c’era reciprocamente". E ha concluso:

Ho lasciato quel Parioli che tanto sentivo come casa mia, con un pizzico di amaro in bocca. Caro Maurizio, durante lo spettacolo che faccio con Tullio a teatro, ti ricordo tutte le sere, imitandoti, esattamente come tu mi chiedevi di fare. E Claudio caro, sento la tua amarezza, specialmente tu che sei stato per lui un punto di riferimento importante.

Claudio Lippi ha ringraziato Massimo Lopez: "Massimo, ormai ho uno scudo impenetrabile. Ho scritto quelle parole per prevenire critiche sulla mia assenza".

La polemica sul Cangurotto

Intanto, in queste ore, Massimo Lopez si è ritrovato suo malgrado al centro di un'altra polemica. Alberto Tovaglia, un autore di Buona Domenica, ha smentito la versione dell'attore su come nacque il personaggio del Cangurotto. Secondo Lopez, all'epoca di Buona Domenica, trovò il costume del noto personaggio nella sala costumi, lo indossò e irruppe nella stanza in cui Costanzo stava discutendo animatamente con i dirigenti: "Smettono di litigare, si sdrammatizza completamente la situazione e Maurizio viene da me e mi fa: ‘Da domani, lo devi fare tutti i giorni'". Secondo Tovaglia le cose andarono diversamente e, a suo dire, Lopez non voleva saperne di interpretare quel personaggio:

Lo indosso io e gli faccio vedere come può essere divertente e come può agire quel personaggio. Lo studio si divertì molto. Solo a quel punto Lopez si convinse e indossò il costume facendone, con il suo talento e la sua capacità interpretativa, quello che per tutti fu un personaggio molto divertente entrato nella storia della televisione.