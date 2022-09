Massimo Giletti: “Chiara Ferragni sposta più voti di me: la stimo, ma sui social manca informazione” Il giornalista si prepara a tornare con anticipo a Non è l’Arena in vista delle elezioni politiche. “Berlusconi su Tik Tok? Fa capire molte cose. Ma online la comunicazione è incompleta e fuorviante”.

A cura di Giulia Turco

Massimo Giletti si prepara a riaccendere lo studio di Non è l’Arena con anticipo in vista delle prossime elezioni politiche. Il talk show di La 7 riparte domenica 11 settembre alle 21.15, con ampio spazio alla campagna elettorale. Primo ospite in studio sarà il leader della Lega Matteo Salvini. In un’intervista a Libero, il giornalista torna sulla bufera che ha coinvolto la passata edizione, dalle puntate in onda da Odessa e Mosca, alla discussa intervista alla portavoce del ministero degli Esteri russo: “Le critiche? Le avevo messe in preventivo, ma rifarei tutto”.

Da Berlusconi su Tik Tok a Chiara Ferragni che rischia di determinare il voto

“Sono a favore dei Ministeri della Verità, ascolto anche chi ha un’opinione lontana dalla mia”, spiega Giletti a Libero. “Non mi piace quest’idea di innescare la violenza dialettica continuamente”. A breve si riparte dalla campagna elettorale, dalle imminenti elezioni politiche e dal ruolo che i social stanno giocando nella direzione degli indecisi e astenuti. “Il fatto stesso che a 85 anni Silvio Berlusconi sia sbarcato su Tik Tok, fa capire molte cose. Il problema è che online è il trionfo della comunicazione incompleta, parziale e poco regolamentata, ergo fuorviante”, spiega il conduttore che fa una riflessione sul mondo degli influencer:

Chiara Ferragni sposta più voti di me. Questa è la direzione di viaggio. Detto questo, io stimo molto Ferragni: un successo come il suo non arriva per caso. Lei ha grandi qualità. E il resto del mondo che la circonda a impensierire, perché non è filtrato da una reale analisi.

La verità sui rapporti con l’ex moglie Alessandra Moretti

Spostandosi sulla sua vita privata, Giletti ne approfitta per mettere in chiaro come stanno le cose con l’ex moglie Alessandra Moretti, europarlamentare del Pd. Al Corriere della Sera lo scorso maggio diceva: “È ancora innamorata di me, forse in parte anche io”, aggiungendo. “Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco, quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”. Parole che avevano scatenato una replica piccata da parte di Moretti, la quale aveva minacciato di denunciare l’ex marito. “Non mi ha fatto causa”, spiega oggi Giletti che tuttavia fa un passo indietro sulle sue dichiarazioni. “Devo riconoscere che quel passaggio della mia intervista era infelice: non rispecchia il mio modo di parlare, né il mio pensiero… Purtroppo nonostante si sia vecchi, a volte si sbaglia e quando ti intervistano sui giornali, devi avere fiducia che chi riporta le tue dichiarazioni lo faccia in modo corretto”.