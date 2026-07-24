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Morta Mary Kate Golding a 34 anni, la scenografa de “La Fantastica Sig.ra Maisel” trovata senza vita col marito

È stata trovata morta nella sua abitazione di New York Mary Kate Golding, scenografa 34enne della serie La Fantastica Sig.ra Maisel. A poca distanza da casa, trovato anche suo marito Joseph Azzaretto. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio.
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A cura di Ilaria Costabile
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Mary Kate Golding, scenografa 34enne che aveva lavorato a serie televisive di successo come La Fantastica Sig.ra Maisel, Goosebumps e Mr e Mrs Smith, è stata trovata senza vita, accoltellata nel seminterrato della sua abitazione newyorkese. Secondo la polizia, come riferito da People, potrebbe trattarsi di un possibile omicidio-suicidio, in cui sarebbe coinvolto anche il marito.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto dopo che la polizia è stata chiamata nel Queens, nella sera di martedì 21 luglio, poco dopo la mezzanotte per un'aggressione verificatasi al civico 18-64 della 41esima strada. Gli agenti, recatisi sul posto, hanno trovato la donna riversa a terra con una ferita d'arma da taglio, mortale, alla schiena. Non hanno potuto far altro che attendere i paramedici che ne hanno decretato il decesso. A distanza di qualche ora, attorno alle 6 del mattino, la polizia è stata chiamata per un nuovo intervento, richiesto per "una persona priva di sensi nelle vicinanze di Astoria Park South e Shore Boulevard".

Le forze dell'ordine hanno trovato un uomo riverso a terra, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, anche in questo caso la morte è stata accertata sul posto. Come dichiarato dalla Polizia a People, si trattava di Joseph Azzaretto, marito di Mary Kate Golding. All'interno dell'appartamento in cui è stato rinvenuto il corpo della 34enne, c'era anche il neonato figlio della coppia, che però sembra essere illeso.

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Secondo quanto condiviso dalla polizia, in base alla dinamica dell'accaduto, che al momento sarebbe ancora da accertare, potrebbe però trattarsi di un possibile omicidio-suicidio. Secondo quanto riportato dal Daily News, nella famiglia di Azzaretto, vi era stato un episodio piuttosto violento risalente a diversi anni fa. Il fratello di Joseph, infatti, aveva ucciso il padre Frank a colpi d'arma da fuoco a seguito di una lite con la madre.

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