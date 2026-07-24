Morta Mary Kate Golding a 34 anni, la scenografa de “La Fantastica Sig.ra Maisel” trovata senza vita col marito

È stata trovata morta nella sua abitazione di New York Mary Kate Golding, scenografa 34enne della serie La Fantastica Sig.ra Maisel. A poca distanza da casa, trovato anche suo marito Joseph Azzaretto. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio.

Mary Kate Golding, scenografa 34enne che aveva lavorato a serie televisive di successo come La Fantastica Sig.ra Maisel, Goosebumps e Mr e Mrs Smith, è stata trovata senza vita, accoltellata nel seminterrato della sua abitazione newyorkese. Secondo la polizia, come riferito da People, potrebbe trattarsi di un possibile omicidio-suicidio, in cui sarebbe coinvolto anche il marito.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto dopo che la polizia è stata chiamata nel Queens, nella sera di martedì 21 luglio, poco dopo la mezzanotte per un'aggressione verificatasi al civico 18-64 della 41esima strada. Gli agenti, recatisi sul posto, hanno trovato la donna riversa a terra con una ferita d'arma da taglio, mortale, alla schiena. Non hanno potuto far altro che attendere i paramedici che ne hanno decretato il decesso. A distanza di qualche ora, attorno alle 6 del mattino, la polizia è stata chiamata per un nuovo intervento, richiesto per "una persona priva di sensi nelle vicinanze di Astoria Park South e Shore Boulevard".

Le forze dell'ordine hanno trovato un uomo riverso a terra, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, anche in questo caso la morte è stata accertata sul posto. Come dichiarato dalla Polizia a People, si trattava di Joseph Azzaretto, marito di Mary Kate Golding. All'interno dell'appartamento in cui è stato rinvenuto il corpo della 34enne, c'era anche il neonato figlio della coppia, che però sembra essere illeso.

Secondo quanto condiviso dalla polizia, in base alla dinamica dell'accaduto, che al momento sarebbe ancora da accertare, potrebbe però trattarsi di un possibile omicidio-suicidio. Secondo quanto riportato dal Daily News, nella famiglia di Azzaretto, vi era stato un episodio piuttosto violento risalente a diversi anni fa. Il fratello di Joseph, infatti, aveva ucciso il padre Frank a colpi d'arma da fuoco a seguito di una lite con la madre.