È morta a 83 anni Chris Anne Affleck, madre degli attori Ben e Casey: aveva un tumore al pancreas

Si è spenta a 83 anni Chris Anne Affleck, madre degli attori e registi Ben e Casey Affleck. La scomparsa è avvenuta lo scorso 2 giugno, a seguito di un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato a dicembre.

È morta all'età di 83 anni Chris Anne Affleck, madre degli attori e registi Ben e Casey Affleck. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un necrologio pubblicato sul Boston Globe, nel quale si legge che la donna si è spenta lo scorso 2 giugno, a seguito di una malattia. A dicembre, infatti, le era stato diagnosticato un tumore al pancreas.

Dopo la diagnosi dello scorso dicembre, i medici avevano ipotizzato che le restassero sei mesi di vita, nei quali sperava di poter assistere alla cerimonia di diploma di suo nipote Atticus, figlio di Casey. Il 31 maggio è riuscita a realizzare il suo desiderio, partecipando alla cerimonia circondata dai suoi cari e due giorni dopo si è spenta, serenamente, nel sonno. Insegnante e attivista, era nata a New York il 1 dicembre 1942. Aveva studiato ad Harvard dove si è laureata, per poi intraprendere la carriera da insegnante, alla quale ha dedicato ben 35 anni della sua vita. Nel 2008, infatti, aveva deciso di andare in pensione. La sua attività da insegnante le ha permesso anche di coltivare i suoi interessi e le sue passioni, divenendo una strenua sostenitrice dei diritti civili. Da giovane, infatti, si aggregò ai Freedom Riders, che si opposero con forza alla segregazione razziale, viaggiando attraverso il Sud degli Stati Uniti.

È nel 1972 che, da poco sposata con Timonthy Affleck conosciuto all'università, diede alla luce il suo primogenito, Ben e tre anni dopo nacque suo fratello Casey. In quegli anni, la famiglia Affleck si spostò da New York al Massachusetts. Il matrimonio tra Chirs Anne e Timothy si concluse con un divorzio, quando i figli avevano rispettivamente 12 e 9 anni. È grazie a sua madre che Ben ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Lei, infatti, contattò la sua ex compagna di stanza ad Harvard che nel frattempo era diventata direttrice casting e fu lei a procurare al futuro premio Oscar i primi provini per spot pubblicitari e film per la tv.

Per i suoi figli è stata una madre presente, anche nelle circostanze più importanti. Era infatti il 1998 quando accompagnò Ben alla cerimonia dell'Oscar, quando insieme a Matt Damon, conquistò l'ambita statuetta per la miglior sceneggiatura originale per Will Hunting-Genio ribelle. L'attore ha sempre riconosciuto l'importanza della madre nel suo percorso di crescita umana e professionale. Anche Casey ha poi ricevuto un premio Oscar nel 2017 per il ruolo interpretato in Manchester by the Sea.