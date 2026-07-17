Lutto per le Kardashian: è morta nonna Mary Jo, madre di Kris Jenner e colonna portante della famiglia

Lutto nella famiglia Kardashian-Jenner per la scomparsa di Mary Jo “MJ” Shannon, madre di Kris Jenner. Nota imprenditrice e volto amato dei reality di famiglia, come “Al passo con i Kardashian”, è stata ricordata sui social come la colonna portante dell’intera dinastia.

La famiglia delle Kardashian-Jenner piange la scomparsa della loro figura più iconica: Mary Jo "MJ" Shannon, nata Campbell, si è spenta all'età di 91 anni. A dare il triste annuncio è stata la figlia Kris Jenner, che attraverso un messaggio social ha voluto salutare colei che ha sempre definito il vero motore e il cuore pulsante della dinastia.

Nata il 26 luglio 1934, Mary Jo non è stata soltanto una figura di riferimento affettiva, ma una vera e propria pioniera per le donne della sua generazione. Per oltre quattro decenni ha guidato con successo la Shannon & Co., una celebre boutique di abbigliamento per bambini a La Jolla, vicino a San Diego. È stato proprio tra quegli scaffali che una giovanissima Kim Kardashian ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro, ereditando dalla nonna quella dedizione agli affari che avrebbe poi trasformato le sorelle Kardashian in imprenditrici miliardarie.

La sua vita privata è stata intensa e segnata da grandi amori, ma anche da profonde ferite: dopo un primo matrimonio lampo e le successive nozze con Robert Houghton (da cui sono nate Kris e la sorella Karen, quest'ultima deceduta nel 2024), Mary Jo aveva trovato la stabilità accanto all'imprenditore Harry Shannon. Un'unione solida, durata quarant'anni e interrotta bruscamente nel 2003 a causa di un fatale incidente d'auto in cui l'uomo ha perso la vita.

Mary Jo Shannon, madre di Kris Jenner

MJ era diventata un volto amato dal pubblico mondiale grazie alle sue memorabili apparizioni in Al passo con i Kardashian e nel successivo show The Kardashians. Con la sua ironia e la sua schiettezza (come quando convinse la figlia Kris a provare delle caramelle alla cannabis per contrastare la mancanza di appetito dovuta alle terapie medica) aveva conquistato milioni di spettatori. Mary Jo era anche un simbolo di incredibile resilienza, avendo dovuto affrontare per due volte il cancro, al colon e al seno.

"Mi mancheranno le nostre chiacchierate quotidiane, il tuo sorriso, la tua risata", ha scritto Kris Jenner nel suo lungo e commosso addio. Anche Kim Kardashian ha voluto omaggiare la nonna, definendola la sua "compagna di gossip e migliore amica". Nelle stesse ore, Kim ha anche spento sul nascere una polemica divampata online a causa di un post sponsorizzato (che la ritraeva in barca a bere tequila) pubblicato proprio a ridosso della notizia del lutto. La fondatrice di Skims ha precisato che si trattava di contenuti commerciali programmati da giorni e che l'intera famiglia si trova ora unita nel dolore, stretta attorno al ricordo di una donna che ha cambiato per sempre le loro vite.