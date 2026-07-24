È morta a 30 anni l’influencer Adriana Garcia, si era appena sottoposta a un intervento di chirurgia estetica

È morta ad appena 30 anni l’influencer Adriana Garcia. A provocarne il decesso sarebbero state una serie di complicazioni insorte dopo un intervento di chirurgia estetica. Le autorità messicane hanno annunciato l’apertura di un’indagine. La giovane lascia una bambina di 6 anni.

È morta a soli 30 anni l’influencer e content creator Adriana Garcia, stella dei social network di origine messicana. Secondo le prime informazioni trapelate, la donna sarebbe deceduta a causa di una serie di complicazioni insorte in seguito a un intervento di chirurgia estetica al quale si era sottoposta martedì scorso in una clinica privata di Sinaloa, in Messico. Garcia lascia una bambina di 6 anni, Gabriela.

A confermare la scomparsa dell’influencer è stato il brand Drop Shop, marchio messicano specializzato nella vendita di articoli di lusso con il quale collaborava. "Oggi diciamo addio a un membro della famiglia di Drop Shop", si legge nel post pubblicato sull’account Instagram del marchio di cui Adriana era il volto, "Ricorderemo il suo affetto, la sua gentilezza e i momenti condivisi insieme. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla figlia e agli amici, augurando loro forza e serenità in questo momento difficile".

Le autorità messicane hanno aperto un’inchiesta sulla morte dell’influencer, che dovrà chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. La giovane aveva pubblicato il suo ultimo post su Instagram il 2 luglio scorso: un carosello di fotografie scattate durante un viaggio a Los Cabos risalente allo scorso anno. Il post precedente, invece, era stato pubblicato a metà giugno e la ritraeva insieme alla figlia.

Adriana contava circa 100mila follower tra Instagram e TikTok, piattaforme che utilizzava principalmente per lavoro e per condividere contenuti dedicati a lifestyle, moda, viaggi e bellezza. Il medico chirurgo Cuitláhuac González Galindo, segretario alla Sanità dello Stato di Sinaloa e direttore dei Servizi Sanitari, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto informazioni ufficiali sulle cause della morte di Garcia e ha annunciato l'apertura di un'indagine per accertare le circostanze del decesso.