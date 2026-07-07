Influencer di 21 anni uccisa a colpi di pistola, le telecamere riprendono gli ultimi istanti di Brianna Johnson

La 21enne Brianna Johnson, nota su TikTok e Instagram come DreamDoll Brii, è stata uccisa mentre era a bordo della sua auto. Gravemente feriti gli altri due passeggeri. La sparatoria è avvenuta in Florida.

L'influencer DreamDoll Brii è stata uccisa a 21 anni. Il suo vero nome era Brianna Johnson. Nella notte tra sabato 4 luglio e domenica 5 luglio era a bordo della sua Lamborghini con altre due persone, quando qualcuno ha aperto il fuoco uccidendola e ferendo gravemente gli altri due passeggeri. La sparatoria è avvenuta a Miramar in Florida. Sono in corso le indagini per identificare l'assassino e risalire al movente. Con il passare delle ore stanno emergendo nuovi dettagli.

La dinamica dell'omicidio della TikToker DreamDoll Brii

Brianna Johnson godeva di un certo seguito sui social: oltre 400mila follower su TikTok, mentre su Instagram era alla soglia dei 100mila. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio era a bordo della sua auto quando, all'altezza di un incrocio, una berlina bianca si è affiancata al lato del conducente della Lamborghini e ha aperto il fuoco contro la ventunenne e due uomini che erano nel veicolo con lei. L'auto dell'influencer, dopo avere sbandato, è finita in una proprietà. La Polizia ha fatto sapere che Brianna Johnson è morta nelle prime ore di domenica 5 luglio a causa delle ferite riportate. Gli altri due passeggeri sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Cosa è sucesso prima della sparatoria: si indaga sul movente

Le immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse da 7News (vedi video in basso, ndr) mostrano un'auto bianca che segue la Lamborghini e dopo avere aperto il fuoco, accelera e fugge, mentre l'auto di Brianna Johnson finisce contro il cancello di una casa. La Polizia è convinta che la vittima non sia stata scelta a caso: "Di certo avevano preso di mira quell'auto in particolare per qualche ragione. Stiamo cercando di capire il perché". Ad aggiungere un ulteriore tassello è stata la famiglia della ventunenne, che ha fatto sapere a 7news che quella notte Brianna si era recata a una festa. Prima di rientrare, si era fermata presso una stazione di servizio e lì sarebbe scoppiata una rissa. Al momento, tuttavia, non è stato ancora chiarito se quello scontro e la sparatoria siano collegati.