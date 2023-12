Marta Flavi: “Belen, Ilary Blasi? La regina delle corna sono io, le portai con eleganza e dignità” Io non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente, non solo per signorilità, ma anche perché temevo tante cose”, racconta l’ex conduttrice a proposito dei tradimenti di Maurizio Costanzo. “Maurizio era un uomo di potere, tutti hanno fatto finta di guardare da un’altra parte, come è successo ad Ilary”.

A cura di Giulia Turco

Marta Flavi si racconta e parla per la prima volta apertamente del tradimento subito da Maurizio Costanzo ai tempi del loro matrimonio. “Questo è il momento delle donne cornute”, racconta in un’intervista ad Adnkronos. “Io sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo, mi sono sentita l'imperatrice della cornute, ma non ero contenta".

Il matrimonio con Maurizio Costanzo e i tradimenti

Il matrimonio con Maurizio Costanzo arrivato nel 1989 è durato appena un anno. I tempi non erano abbastanza maturi allora per poter parlare apertamente di tradimento. “Maurizio era un uomo di potere perciò mi sono tenuta il mio dolore senza mai parlarne con le televisioni o con i giornali’’, racconta oggi la conduttrice ad Adnkronos. "Quando fui tradita c'è stato un voltafaccia totale, tutti hanno fatto finta di guardare da un'altra parte, come è successo a Ilary. Totti era il re di Roma per cui nessuno sostenne Ilary, stessa cosa fecero con me’’, aggiunge. “Alcuni smisero addirittura di salutarmi, perché quello potente era Maurizio”. Allora ha affrontato la sua esperienza in maniera intima e dimessa, incassando il colpo senza farne tragedie. “Devo dire che da allora la mia vita è andata molto meglio, la mia carriera sicuramente no, ma va benissimo anche così. Nonostante tutto sono una donna serena e non sono mai andata in depressione, le corna bisogna portale con una certa signorilità”, ironizza. “Tanto la gente lo sa che stai soffrendo, è inutile far finta di essere la vincitrice”.

La conduttrice, da anni lontana dal piccolo schermo, si lascia andare raccontando di aver deciso di esporsi pubblicamente su un fatto così personale solo oggi che il tradimento è in qualche modo normalizzato da un punto di vista mediatico. Sarebbe stato il documentario Netflix di Ilary Blasi a convincerla a parlare della sua esperienza e, subito dopo, l’attesa intervista di Belen Rodriguez che ha sdoganato il tema delle “corna” su Rai 1 da Mara Venier. “Io non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente, non solo per signorilità, ma anche perché temevo tante cose”, racconta l’ex conduttrice, che sostiene ironicamente di aver sempre portato “questa corona con eleganza e dignità”. Poi fa un appello a tutte le donne che come lei hanno vissuto un tradimento in prima persona: “Non fate niente per tenerveli, aprite le porte come ho fatto io, fateli uscire di casa e tanti saluti”, è il suo consiglio. “Anzi, preparategli anche la valigia e apritegli la porta di casa”