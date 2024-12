video suggerito

Margot Sikabonyi su Damiano David: "Ha fatto la comparsa in Un medico in famiglia quando ancora non era famoso" Ospiti a La volta buona di Caterina Balivo, Margot Sikabonyi e Eleonora Cadeddu, che interpretavano Maria e Annuccia Martini in Un medico in famiglia, hanno ricordato la partecipazione di Damiano David nella serie targata Rai: "Me lo sono trovata sul set e dopo qualche anno ho pregato per avere un biglietto dei suoi concerti, ma niente da fare".

A cura di Sara Leombruno

Margot Sikabonyi è stata ospite a La volta buona di Caterina Balivo. Dopo aver interpretato per 9 stagioni il ruolo di Maria Martini in Un medico in famiglia, oggi l'attrice insegna yoga e sui social parla di centratura e massimi sistemi. Nonostante questo, l'esperienza della serie targata Rai rimane per lei un ricordo indelebile e per questo motivo, la conduttrice ha deciso di farle una sorpresa invitando in studio anche Eleonora Cadeddu, che nella fiction era Annuccia Martini, sorella minore del personaggio interpretato da Sikabonyi. Nel corso della chiacchierata, le due attrici hanno ricordato la partecipazione di Damiano David nella serie, quando ancora non era famoso. Ecco cosa hanno detto.

La comparsa di Damiano David in Un medico in famiglia

Invitando Eleonora Cadeddu, che interpretava Annuccia nella serie Un medico in Famiglia, Caterina Balivo è riuscita a riunire in tv le sorelle Martini. La conduttrice ha ricordato le numerose guest star che hanno preso parte alla fiction con ruoli più o meno importanti. Tra queste, come confermato da Margot Sikabonyi, c'è Damiano David dei Maneskin: "Aveva un flirt con Annuccia, era un personaggio trovato su Facebook. Me lo sono trovata sul set e dopo qualche anno ho pregato per avere un biglietto dei suoi concerti, ma niente da fare", ha commentato Cadeddu.

Sikabonyi: "Il personaggio di Maria mi sovrastava"

Avendo fatto parte della serie per 9 stagioni, il set di Un medico in famiglia era diventato per l'attrice una vera e propria casa. Questo, però, a volte è diventato un problema per l'attrice: "Quando si cresce hai bisogno di capire chi sei, io uscivo di casa e mi sentivo di dire ‘Ciao Maria', il personaggio mi sovrastava, ho avuto il bisogno di uscire da quella casa meravigliosa, che prima amavo e ancora oggi amo". Dopo essersi dedicata alla pratica dello yoga e allo studio della centratura, l'attrice ha scritto un libro titolato "Lara vuole essere felice" in cui parla di quella che per lei è la felicità: "Io non ho la chiave perfetta per la felicità, ma accettare che questo momento presente sia l'unica cosa che abbiamo, questa ricerca costante in cui siamo rispetto a cosa succederà dopo o cosa è successo prima ci fa stare molto male, essere presenti", ha spiegato.