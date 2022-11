Margot Robbie: “Ho bevuto shot di tequila prima della scena di nudo in The Wolf of Wall Street” Margot Robbie ha raccontato di aver sentito una certa tensione prima di girare le scene di nudo in “The Wolf of Wall Street” e prima delle riprese si è rilassata bevendo della tequila.

A cura di Ilaria Costabile

Margot Robbie si racconta in una chiacchierata preparata per BAFTA: A Life In Pictures, dove l'attrice ha ripercorso la sua carriera parlando dei film che l'hanno vista protagonista e in cui sente di essere cresciuta professionalmente. Tra gli aneddoti emersi, c'è quello che precede una scena piuttosto intima nel film "The Wolf of Wall Street" diretto da Martin Scorsese.

La tensione sul set di The Wolf of Wall Street

Si tratta della scena di apertura del film in cui Margot Robbie interpreta la compagna di Leonardo Di Caprio e appare in tacchi vertiginosi, vestita solo delle calze: "Avevo i nervi a fior di pelle era il mio ingresso nella serie A del cinema" racconta, ricordando la sensazione di doversi misurare non solo con grandi artisti con lei sul set, ma anche con la prima scena davvero difficile e intimi della sua carriera. Una sensazione che, spiega, difficilmente potrà dimentica: "Ero nervosa, molto, molto nervosa, ho bevuto un paio di shot di tequila per rilassarmi. So che adesso sembra sciocco ma ho pensato "In questo film tutti si concentreranno su Leonardo Di Caprio e io passerò inosservata". Una preoccupazione comprensibile per una stella nascente al suo primo film importante, ma è proprio stando sul set che è riuscita a stemperare la tensione, grazie all'aiuto di quegli stessi attori di cui temeva ‘la grandezza': "Devo dire grazie a Martin e a Leo che sul set mi hanno subito messa a mio agio accentando anche molte mie idee".

Margot Robbie in The Wolf of Wall Street

La carriera di Margot Robbie

La sua carriera, dopo quel film, è letteralmente schizzata, infatti Margot Robbie è stata poi protagonista di tante altre pellicole di successo. Nel 2018 le è stato affidato il ruolo principale in"I Tonya" il film in cui interpretava la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Tonya Harding e a questo proposito ha ammesso: "è stato il momento in cui ho raggiunto la consapevolezza di essere una buona attrice". A seguire, poi, è stata scelta per interpretare Harley Quinn, ha avuto il ruolo di Sharon Tate in "C'era una volta a Hollywwod" ed è stata anche una delle protagoniste di "Bombshell" sullo scandalo sessuale che coinvolse Roger Ailey, potente capo di Fox News. La vedremo presto in due titoli attesissimi: Babylon e Barbie.