Manuela Villa ignorata nel ricordo del padre Claudio a Domenica In: “Ho provato ribrezzo, basta ipocrisia e falsità”

Nella puntata di Domenica In trasmessa il 15 febbraio, Mara Venier ha ricordato Claudio Villa con la moglie del cantante, Patrizia, e le figlie Andrea Celeste e Aurora. La reazione di Manuela Villa.

Nella puntata di Domenica In trasmessa il 15 febbraio, Mara Venier ha concesso ampio spazio al ricordo di Claudio Villa. Quest'anno ricorre il centenario della sua nascita. In studio, la moglie Patrizia e le figlie Andrea Celeste e Aurora. In queste ore, è arrivato il commento di Manuela Villa. Quest'ultima e il fratello Claudio sono stati riconosciuti come figli di Claudio Villa dal Tribunale di Roma. Sono nati dalla relazione del cantante con la soubrette Noemi Garofalo. Ma nel corso della puntata di Domenica In, non si è mai fatto riferimento a loro.

Manuela Villa ha espresso il suo disappunto per essere stata completamente ignorata nel corso della puntata di Domenica In che celebrava suo padre. In un lungo post pubblicato su Instagram, ha detto di avere provato prima un "brivido", quando ha notato che nel programma di Mara Venier si parlava di Claudio Villa. Poi, però, la sensazione è cambiata drasticamente: "Poi ho provato ribrezzo per quella indifferenza nei miei confronti e di mio fratello. Quel fare finta di niente… Quel desiderio di “Speriamo che non esistano per nessuno e che nessuno si accorga di loro". Beh, mi dispiace per voi ma noi esistiamo, siamo sempre esistiti ed esisteremo fino a quando Dio lo vorrà".

Manuela Villa è stanca di essere trattata così: "Non voglio polemizzare ma voglio dire basta. Non potrete mai cancellare la realtà". E quanto al modo in cui è stata gestita l'intervista ha dichiarato che a volte la TV tende a garantire ai suoi ospiti "la tranquillità a scapito della verità". E ha aggiunto: "Basta ipocrisia. Basta falsità! È giusto che il pubblico sappia la verità".

Il retroscena sul francobollo che celebra cent'anni dalla nascita di Claudio Villa. Nel corso della puntata di Domenica In del 15 febbraio, è stato anche annunciato il francobollo per i cent'anni dalla nascita dell'artista. Manuela Villa ha svelato:

Dovete sapere che tutti e dico tutti in qualità di eredi siamo stati chiamati a dare la liberatoria per amore di Claudio nell’autorizzare e scegliere l’immagine per il francobollo, per il suo anniversario come anche una frase amorevole da inserire all’interno del libretto. E ne ero felice. Risultato? Sbattuta in ultima pagina come ultimo punto e a capo. Ricordate che l’ultimo punto è la continuazione di un grande e infinito amore.

E ha concluso dicendosi convinta che mostrarsi uniti nel ricordare Claudio Villa sia il miglior messaggio d'amore.