Malore sul palco per Paolo Pierobon: l'attore è stato soccorso dai medici presenti tra il pubblico Al debutto di 'De Gasperi: l'Europa Brucia' al Teatro Sociale di Trento, Paolo Pierobon è stato colto da un malore improvviso: dopo i soccorsi dai medici presenti tra il pubblico, è stato trasportato in ospedale. "È stato dimesso" fa sapere il Centro Santa Chiara, ma "i prossimi eventi sono stati annullati".

A cura di Gaia Martino

Durante il debutto di ‘De Gasperi: l'Europa Brucia‘ al Teatro Sociale di Trento, l'attore protagonista Paolo Pierobon ieri, giovedì 1 febbraio, è stato colto da un malore che ha reso necessaria l'immediata sospensione dello spettacolo. Per questo motivo Il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento ha annullato i prossimi spettacoli in programma per il 2, 3 e 4 febbraio 2024. Dopo la corsa in ospedale, le condizioni di Paolo Pierobon sarebbero in miglioramento: "È stato dimesso, fortunatamente sta meglio".

Il malore che ha colpito Paolo Pierobon

Paolo Pierobon è stato colto da un malore al debutto dello spettacolo ‘De Gasperi: l'Europa Brucia' al Teatro Sociale di Trento. "Si è sentito male sul palco crollando a terra" scrive Rai News, ma dopo il trasporto in ospedale per accertamenti, la situazione sarebbe subito migliorata. È stato soccorso da quattro medici presenti tra il pubblico ed è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento dal personale sanitario del 118 per accertamenti. "L’attore pluripremiato e recentemente insignito del Nastro d’argento per l’interpretazione del film “Rapito” di Bellocchio, sta fortunatamente meglio ed è stato già dimesso dall’ospedale" fa sapere il Centro Santa Chiara di Trento che promuove l'evento che conclude: "Ringraziamo il pubblico per la comprensione e soprattutto i medici in sala, che si sono prontamente messi a disposizione oltre al servizio sanitario provinciale per il pronto intervento.A Paolo Pierobon il nostro abbraccio e un augurio di pronta guarigione".

Annullati i prossimi spettacoli

Con un nuovo post, il Centro Santa Chiara ha annunciato la sospensione degli altri spettacoli che vedono Paolo Pierobon protagonista, compreso il Foyer del Teatro con la compagnia che avrebbe dovuto tenersi nella giornata odierna alle ore 17.30. Dopo il malore dell'attore, sono state annullate le date di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024.