Malika Ayane: “L’amore per i miei ex non sparisce. Cremonini? Sono prima di tutto una sua fan” “Sono andata a vedere Cesare a San Siro: mi sono sentita osservata”, ha raccontato la cantante a Chi. “Ma se tu hai tifato per quella persona, ancor prima che per il sentimento, come fai a cancellarla?”.

A cura di Giulia Turco

Malika Ayane si racconta in un’intervista fiume sulle pagine di Chi. A 38 anni la cantante ha la stessa fame di vita di 20 anni fa, a volte gli stessi timori, ma certamente più consapevolezze e strumenti per amarsi. È mamma di Mia, oggi adolescente, ed è nel pieno di una carriera tutta ancora da scrivere. “Ho un tour da completare, un musical in partenza, l’opzione estero che mi affascina tantissimo e il mio ultimo singolo, Una ragazza”. Non sa cosa le preserverà il futuro, ma sa per certo di potersi guardare alle spalle senza alcun rimpianto perché, nonostante le infinite deviazioni, rifarebbe la strada allo stesso identico modo.

Malika a San Siro per il suo ex Cesare Cremonini

Nel 2009 ha avuto una breve ma appassionata storia d’amore con Cesare Cremonini, che oggi ricorda con affetto e soprattutto ammirazione. D’altronde prima di tutto era una sua fan e recentemente è tornata ad assistere ad uno dei suoi show con enorme piacere. “Quando sono andata a vedere Cesare quest’estate a San Siro: inutile girarci intorno, mi sono sentita osservata”, ha raccontato a Chi. “Ma se tu hai tifato per quella persona, ancor prima che per il sentimento, come fai a cancellarla?”. Una cosa è certa: “Separarsi è un atto di amore verso se stessi” e questo Malika Ayane lo ha imparato nel corso della sua vita.

Malika Ayane e Cesare Cremonini negli anni del loro amore.

Il rapporto con il suo ex marito Federico Brugia

"Penso di essere migliorata…e ne parlo dopo un matrimonio alle spalle, due convivenze e una serie di amori passionali. Però non cambierei nulla del mio passato”, conferma. “L’amore che ho provato per tutti gli uomini della mia vita ce li ho ancora intatti lì”. Vale lo stesso per il suo matrimonio finito con regista Federico Brugia. “Ho incontrato recentemente il mio ex marito a un vernissage. Siamo tornati a casa insieme perché abitiamo nello stesso quartiere; ci siamo presi del tempo per farci una bella chiacchierata, come non succedeva da tanto ed è stato bellissimo”, ammette.