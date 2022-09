“Ma è Tony Brando”, Christian De Sica ironizza su Damiano dei Maneskin in perizoma agli MTV VMA’s L’attore ironizza sulla performance di Damiano, ricordando uno dei suoi personaggi cult, Tony Brando, vittima del celebre “schiaffo di Anagni” per la sua esibizione giudicata troppo audace sulle note di “Collant, collant…”.

A cura di Giulia Turco

La performance di Damiano dei Maneskin sul palco degli MTV Video Music Awards non è passata affatto inosservata. Il frontman della band si è esibito cantando Supermodel con indosso un “pantalone” decisamente piccante. I due secondi in cui Damiano si gira e, inquadrato dalle telecamere, mostra sfrontatamente il sedere scoperto sulle note di Supermodel, è diventato virale. Un meme, in particolare, ha catturato l’attenzione persino di Christian De Sica.

Damiano osè come Tony Brando di "Collant, collant"

L’attore ha postato sul suo profilo Instagram un meme con il quale ha voluto ironizzare sulla performance dei Maneskin a New York. De Sica ha infatti colto la palla al balzo per citare uno dei suoi personaggi più famosi, Tony Brando, che in una scena del film Compagni di Scuola di Carlo Verdone si ritrova a natiche scoperte. Bruno Ciardulli, in arte Tony Brando, nel film è un cantante finito in miseria che finisce per chiedere prestiti di denaro ai suoi vecchi amici, dopo una carriera ben poco gioiosa. In una delle scene cult, Tony Brando racconta l’aneddoto del Festival di Anagni, che segnò la chiusura di ogni rapporto lavorativo con la tv per colpa di una sua esibizione troppo “osè” sulle note del suo brano “Collant, collant…”.

L’esibizione “sfrontata” dei Maneskin agli MTV Music Awards 2022

La performance dei Maneskin era una delle più attese dell’evento e non ha decisamente deluso i fan. La band romana è stata come al solito esplosiva sulle note di Supermodel, il loro ultimo successo, e ha fatto discutere per la scelta provocatoria degli abiti con i quali sono andati in scena. A far parlare, ben più del sedere nudo di Damiano, è stata la scelta della regia di censurare le immagini dellla band quando alla bassista Victoria è caduto un copri capezzolo. L’esibizione infatti è stata ripresa solo in campo larghissimo quasi fino al finale, mentre la musicista ha continuato a suonare a seno nudo.