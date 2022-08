Christian De Sica: “La gente non si è rotta di mostrare discoteche? Possibile essere così cafoni?” Christian De Sica si è sfogato via Instagram nei confronti di coloro che in questi mesi estivi continuano a pubblicare foto e video delle loro vacanze sui social: “Ma è possibile essere diventati così cafoni? Ma certe persone non si sono rotte le pa**e di pubblicare quello che mangiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali?”.

A cura di Elisabetta Murina

Christian De Sica non è un amante dei social. O meglio, non lo è di coloro che in queste vacanze estive decidono di usare Instagram per mostrare ai follower foto e video delle loro giornate al mare o in montagna. L'attore è diventato intollerante nei confronti di questi tipi di utenti, vale a dire la maggior parte degli influencer, tanto che ha deciso di sfogarsi e di spiegare il suo pensiero.

Lo sfogo social di Christian De Sica

Poco prima di Ferragosto, sul suo profilo Instagram, Christian De Sica ha pubblicato una storia in cui si sfoga nei confronti di certi tipi di persone che in questo ultimo periodo pubblicano foto e video delle loro vacanze: "Ma certe persone non si sono rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi?". E ha poi aggiunto: "Ma possibile essere diventati così cafoni?

Christian De Sica pensa a un ritorno al cinema con Massimo Boldi

Qualche mese fa, Christian De Sica è stato ospite a Verissimo dove ha ricevuto a sorpresa il videomessaggio da parte di Massimo Boldi, che gli ha fatto i migliori auguri per il suo ritorno nelle sale con Alessandro Siani e ha ricordato i tempi dei cinepanettoni insieme: "Ma quante ne abbiamo combinate noi?! Ti ricordi quando per girare Natale sul Nilo abbiamo nuotato nel Nilo e c'erano i coccodrilli? Ti faccio tanti auguri a te, al tuo film e a tutti gli italiani"

Nonostante per un lungo periodo le loro strade si siano divise, l'era dei cinepanettoni ha segnato un enorme successo per Boldi e De Sica sancendo l'alleanza di una coppia invincibile ed inimitabile sul grande schermo. "Io con Massimo ho fatto tanti film, ma ancor prima facevamo le serate nelle balere, faceva il batterista", ricorda in studio De Sica. "Quest'anno non abbiamo lavorato insieme, con Brando stiamo pensando di mettere in piedi un'idea, con due vecchi rin*oglioniti".