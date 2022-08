“Ma chi te conosce, ma chi te vo”, l’epica risposta di Christian De Sica all’attrice che lo nomina Christian De Sica su Instagram risponde a Gaia Nanni, attrice fiorentina che in un’intervista lo nomina: “Voglio stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale”.

Gaia Nanni, attrice fiorentina, si è raccontata in una lunga intervista al Corriere. Ha lavorato con volti noti del cinema come Leonardo Pieraccioni ne Il sesso degli angeli, esperienza che ricorda con piacere: "Con lui è facile, è uno contento di esser nato e porta questo sentimento in tutto". Tra le diverse risposte date anche una nella quale tira in ballo Christian De Sica e il cine panettone Vacanze di Natale. "I suoi personaggi rifuggono gli stereotipi" la domanda alla quale ha replicato così:

Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale.

Pochi minuti fa è arrivato il commento del celebre attore che ha letto l'intervista: su Instagram l'ha citata, poi "Ma chi te conosce?".

La risposta di Christian de Sica a Gaia Nanni

Con un post su Instagram Christian De Sica ha replicato alle dichiarazioni di Gaia Nanni che ha confessato di "scappare" ora dai personaggi come quello della quarta amante dell'attore in Vacanze di Natale. Ha aggiunto lo screen delle sue parole, poi ha commentato nella didascalia:

Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. “Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni".

Sono seguiti migliaia di commenti di fan divertiti.

Chi è Gaia Nanni

Attrice di cinema e teatro, Gaia Nanni è nata nel 1981 a Firenze e nel 2013 ha conquistato la prima candidatura ai Premi UBU come migliore attrice. Nella sua biografia si legge che ha lavorato con grandi nomi del cinema italiano come Ferzan Ozpetek, Gianfranco Pedullà, Claudio Morganti, Alessandro Riccio, Maurizio De Giovanni, Antonio Frazzi, Massimo Sgorbani e Leonardo Pieraccioni. Nel 2019 ha ricevuto il Premio per il Cinema Renzo Montagnani e a settembre riceverà il Torrino d'Oro. Lavora a teatro da oltre 15 anni ed è mamma di due figli.