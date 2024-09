video suggerito

Lutto per Pino Insegno, è morto il padre Armando: aveva 92 anni Lutto per Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena. Nella giornata del 17 settembre è morto il padre Armando. Aveva 92 anni e lavorava come vetrinista. Fin dagli esordi, ha sempre supportato la carriera del figlio nel mondo dello spettacolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

434 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto per Pino Insegno. Nella giornata di martedì 17 settembre è morto Armando, il padre del conduttore di Reazione a Catena e di suo fratello Claudio. A darne notizia il Corriere della Sera. Aveva 92 anni. L'uomo lavorava come vetrinista e fu il primo a credere e supportare il figlio nella sua carriera nel mondo dello spettacolo. "Aveva già due mutui e una voglia pazza di starmi vicino", aveva raccontato di lui il figlio in un'intervista al Correre della Sera. Aveva sposato Romana Di Lorenzo, nata e cresciuta in una famiglia di attori.

Il rapporto di Pino Insegno con il padre Armando

Il conduttore di Reazione Catena ha sempre avuto un bel rapporto con il padre Armando. L'uomo lavorava come vetrinista e fin da subito ha creduto nelle capacità del figlio, prestandogli dei soldi per il primo spettacolo, nello specifico pare fosse una cifra pari a sei milioni di lire. Nel 2022, in un'intervista al Corriere della Sera, Pino Insegno raccontò: "Aveva già due mutui e una voglia pazza di starmi vicino". Soldi che, poi, il conduttore non gli restituì: "Non li rivoleva. Peraltro i soldi guadagnati con ‘Giulio Cesare è… ma non lo dite a Shakespeare' li reinvestimmo subito". Armando Insegno è stato sposato con Romana Di Lorenzo, donna proveniente da una famiglia di attori, scomparsa nel 2003. Il mondo dello spettacolo, tra teatro e televisione, è sempre stato vicino a tutta la famiglia, tanto che sia Pino che Claudio Insegno hanno seguito questa strada trovando il pieno appoggio di entrambi i genitori.