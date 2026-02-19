spettacolo
Lutto per l’attrice Michela Andreozzi, è morta la mamma: “Sei stata tutto”

Con un post pubblicato su Instagram, Michela Andreozzi ha annunciato la morte della madre. “Sei stata tutto”, ha scritto l’attrice ad accompagnare la foto. A legarle un profondo rapporto.
A cura di Elisabetta Murina
Immagine

Lutto per Michela Andreozzi: l'attrice e conduttrice, con un post pubblicato su Instagram il 19 febbraio, ha annunciato la morte della madre. "Se ne è andata dolcemente questa mattina", ha scritto ad accompagnare una foto della donna, che nella sua vita è stata una figura di riferimento.

Nel primo pomeriggio del 19 febbraio, con una foto condivisa sul suo profilo social, Andreozzi ha condiviso la triste notizia della scomparsa della madre. "La nostra amatissima, amatissima
amatissima, amatissima madre se ne é andata dolcemente questa mattina", ha scritto ad accompagnare una foto della donne che sorride davanti all'obbiettivo fotografico. Anche tra le stories, l'attrice ha voluto omaggiarla e salutarla anche una volta, specificando quanto il loro rapporto fosse stato stretto: "Sei stata tutto". Sotto al post centinaia di commenti e messaggi di condoglianze da amici e colleghi. Poi le informazioni sul funerale per chi desiderasse darle l'ultimo saluto: "Domani, venerdì 20 febbraio, ore 14.30 alla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie".

L'attrice ha sempre avuto con la madre uno stretto rapporto e la donna è stata per lei una figura di riferimento, nonostante non ne parlasse spesso pubblicamente. In più occasioni, invece, Andreozzi ha reso pubblica la sua decisione consapevole di non avere figli, rivendicando la piena libertà della sua decisione. Come aveva raccontato, la madre l'ha sempre supportata anche in questa scelta di vita, reagendo con grande ironia e senza alcun tipo di giudizio o pregiudizio nei suoi confronti, anzi, al contrario facendole sentire tutta la sua vicinanza.

Personaggi
spettacolo
