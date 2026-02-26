Le lacrime di Gianluca Gazzoli nel backstage di Sanremo dopo aver ricordato la mamma: “Sono esploso”

Gianluca Gazzoli è salito sul palco dell’Ariston ieri sera per la semifinale delle Nuove Proposte: dopo aver ricordato sua madre, morta lo scorso settembre, è uscito di scena e nel backstage non ha trattenuto le lacrime. “Quando sono sceso da quel palco, è esploso tutto”, le parole.

Scaricata l'adrenalina sul palco dell'Ariston ieri sera, durante la seconda serata di Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli è scoppiato in lacrime. Il conduttore delle Nuove Proposte del Festival ieri sera ha diretto la gara, andata in onda in apertura, tra i quattro giovani semifinalisti e dopo aver proclamato Angelica Bove e Nicolò Filippucci finalisti, è uscito di scena e ha abbracciato una persona a lui cara, prima di sfogarsi con un pianto commosso, lasciando che l'emozione prendesse il sopravvento. Ha condiviso il momento intimo, e profondamente umano, sui suoi canali social, e in particolare su TikTok dove ha scritto: "Quando sono sceso da quel palco, è esploso tutto".

Per Gazzoli, la conduzione delle Nuove Proposte per Sanremo 2026 è stato un debutto particolarmente sentito, arrivata in un momento particolare per la sua vita privata. Ha coronato il sogno della sua vita che avrebbe voluto condividere con sua madre, morta lo scorso settembre. Ha spiegato la portata di quanto vissuto a Carlo Conti e al pubblico del Festival, ieri sera in diretta dall'Ariston, rivelando che la sua presenza sul palco è stata programmata nel giorno del compleanno di sua madre. Una coincidenza che ha arricchito il suo traguardo professionale. "Pochi mesi fa è mancata la mia mamma e tu sai cosa significa non far vedere per pochissimo qualcosa di bello a una persona cara. Per una serie di coincidenze, mi ritrovo a coronare uno dei sogni della mia vita il 25 febbraio, che è il giorno del compleanno di mia madre. Spesso la vita ti lancia dei segnali e noi dobbiamo coglierli e sentirli", ha dichiarato al pubblico. Ecco spiegate, probabilmente, le sue lacrime appena arrivato nel backstage dell'Ariston, dopo aver annunciato i finalisti delle Nuove Proposte. Cariche di gratitudine e di mancanza verso chi avrebbe voluto applaudirlo tra il pubblico del teatro.

Era profondamente legato alla madre, che aveva intervistato poco prima che morisse. La mamma del conduttore e podcaster, Giovanna, è morta a 65 anni per una malattia. Aveva cresciuto da sola Gianluca Gazzoli, fino al compimento dei 9 anni, prima di conoscere il secondo marito. "L'incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma, e io ho perso la mia", scrisse il conduttore nell'annuncio della scomparsa. Aveva parlato pubblicamente di un "brutto male" che la stava portando via, e con lei decise di fare "due chiacchiere" in pubblico, davanti ai microfoni del suo podcast Passa dal BSMT, prima di doverle dire addio. Intervistato a Domenica In, disse a tal proposito: "Non sapevamo come sarebbero andate le cose, lei stava già male e io avevo questo desiderio di chiacchierare con mia madre, perché noi figli abbiamo spesso una certa timidezza a parlare di certe cose con i genitori. Quando si diventa più grandi, sapere certe cose sta ancora più a cuore e io ho creato una cosa per cui chiacchiero con un sacco di persone di tipo diverso, avrei voluto farlo con mia madre. Ad oggi non l'ho ancora riguardata".

