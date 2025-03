video suggerito

L'ultimo "incidente" di Fedez: il cane Silvio fa invasione di campo in Kings League Nella Kings League c'è il rigore del presidente, ma non l'invasione di campo del cane del presidente: ecco cosa è successo a Fedez.

Nelle regole della Kings League c'è il rigore del Presidente, ma non c'è l'invasione di campo del cane del Presidente. È quello che è successo durante la partita tra Boomers e TRM FC. Silvio, il cane di Fedez, ha improvvisamente invaso il campo creando la momentanea sospensione dell'incontro.

Il momento dell'invasione di campo

Tutto è avvenuto durante la partita di Kings League tra le due squadre, i Boomers di Fedez contro i meglio piazzati in classifica TRM FC, squadra nella quale milita anche il popolare ex giocatore Francesco Caputo, presso la Fonzies Arena di Milano. A gioco fermo, mentre uno dei calciatori in campo aveva subito un infortunio, il golden retriever di Fedez ha fatto invasione di campo. Un fuoriprogramma divertente che ha scatenato l'ilarità dei presenti e del pubblico.

"C'è un cane! C'è un cane!": il caos sugli spalti

"C'è un cane! C'è un cane!", questa la sorpresa del pubblico sugli spalti che dopo poco si è reso conto che quello altri non era che Silvio, il golden retriever di Fedez che si è fatto inseguire per tutto il campo di calcio a 7. Qualcuno scherza sui social: "Neanche più il cane ascolta Fedez". Ovviamente, il video di questa "invasione" sui generis è diventato immediatamente virale. Fedez e il suo cane Silvio, come è noto, sono praticamente inseparabili e non c'è luogo nel quale Fedez non lo porta con sé. Tanti i video e le storie che hanno per protagonista lui, ma questo proprio nessuno se l'aspettava. Per la cronaca, la partita è terminata 6 a 2 per la squadra dei TRM FC. Ora, la posizione della squadra di Fedez è molto bassa, nonostante la presenza di un calciatore importante come Simone Lo Faso, continua a veleggiare in posizioni ben distanti da quelle soddisfacenti. Discorso molto diverso per gli avversari: infatti, i TRM FC ora sono tra le prime quattro squadre della Kings League.