video suggerito

Fedez svela perché Carlo Conti ha disattivato i commenti su Instagram: “Chiedo scusa” Fedez ha chiesto pubblicamente scusa a Carlo Conti. Durante il Festival di Sanremo, alcune sue dichiarazioni hanno scatenato gli hater contro il conduttore. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

81 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Conti si è lasciato alle spalle un Festival di Sanremo tutto sommato tranquillo. Le polemiche sono state poche, ma una di queste lo ha costretto a disattivare i commenti del suo profilo Instagram. È stato Fedez a svelare cosa è successo. Il cantante ne ha parlato in una puntata di Pulp Podcast.

Le dichiarazioni di Fedez scatenano la polemica contro Carlo Conti

Per comprendere cosa è successo, occorre fare un passo indietro. Nel corso dei giorni dedicati al Festival di Sanremo, Fedez ha rilasciato alcune interviste. Durante una di queste chiacchierate con i giornalisti, ha svelato che inizialmente aveva proposto di portare sul palco dell'Ariston la cover della canzone Boy Band, successo dei Velvet. Intendeva duettare con il collettivo romano Fu*k Your Clique. Ma il "curriculum" di questo gruppo, secondo quanto sostiene Fedez, non avrebbe convinto Carlo Conti:

Questo gruppo ha cantato dei pezzi espliciti e mi hanno riportato: "Carlo Conti non vuole cantanti che parlano di s***". Loro sono un po’ come Elio e Le Storie Tese.

Così, l'artista ha deciso di chiamare Marco Masini e duettare con lui sulle note di Bella stronza.

Perché Carlo Conti ha disattivato temporaneamente i commenti su Instagram

Fedez ha svelato che dopo le sue dichiarazioni, i fan dei Fu*k Your Clique hanno preso di mira il profilo Instagram di Carlo Conti, commentando con insulti e volgarità le sue foto. Così, il conduttore si è visto costretto a limitare il suo profilo. In effetti, mentre andava in onda la kermesse canora, i commenti erano disattivati sui social del conduttore. Attualmente sono stati riattivati. Fedez ne ha approfittato per scusarsi: "Colgo l’occasione per chiedere pubblicamente scusa a Carlo Conti". Ma al posto del conduttore, lui non avrebbe disattivato i commenti:

Alla fine, sono tutte interazioni! Non capisco perché abbia bloccato i commenti, però ci sta. Per me Bella stronza è stata quasi un’esperienza mistica: il fatto che un artista, 30 anni fa, abbia scritto una canzone che in qualche modo descriveva esattamente ciò che stavo passando.