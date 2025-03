video suggerito

Fedez ad Amici dà consigli a Vybes: "Fossi stato in te avrei dato più valore al contenuto della canzone" Nella puntata di domenica 9 marzo di Amici, Fedez e Noemi sono stati chiamati per giudicare i ragazzi che ancora non hanno avuto accesso al serale.

A cura di Ilaria Costabile

Il serale di Amici ormai si avvicina, mancano davvero poche settimane perché i ragazzi della scuola più nota della tv raggiungano la fase finale del loro sogno, puntando a vincere il programma, dopo mesi di lavoro ed esercizio che li ha portati a conquistare più consapevolezze, passo dopo passo. Eppure, non tutti gli allievi sono riusciti ad aggiudicarsi la maglia per accedere al serale, alcuni di loro sono ancora in bilico e a giudicarli nella puntata in onda domenica 9 marzo, sono arrivati Fedez e Noemi. Il rapper, quindi, si è sbilanciato in alcuni consigli, a coloro che riteneva dovessero avere una spinta in più.

I consigli di Fedez a TrigNo e Vybes

A contendersi la maglia del serale sono stati cinque allievi che non sono riusciti ad avere i tre voti necessari da parte dei professori, visto che quest'anno per accedere alla fase finale del talent è necessario avere l'approvazione da parte di tutti e tre i coach. La gara consiste nel cantare alcune cover, scelte dai ragazzi e nelle quali sentono di poter dimostrare il loro talento e anche l'impegno maturato in queste settimane. Uno dei primi ad esibirsi è Trigno che canta una canzone di Tommaso Paradiso e Fedez sente di voler dare un consiglio all'aspirante cantante, in merito all'intenzione con cui ha cantato il pezzo, per cui dice:

È un brano personale di Tommaso Paradiso. Ci sono due modi per giudicare questo pezzo, visto che non è un brano da capriole vocali, dal punto di vista dell’esecuzione niente da dire, è un brano lineare. Poi c'è l'intenzione, quello che si sente quando canti, ecco si poteva fare di più su quel punto, però essendo un brano personale, è sempre molto difficile stabilirlo.

È la volta di Vybes che nella cover portata in gara, introduce alcune barre. Ed è proprio su quelle che si sofferma Fedez, chiedendogli: "Scusami, le barre sono tue giusto e parli di?" e il ragazzo: "Sì, parlo della musica in generale" e allora il rapper continua: "Ok, però ti sei un po' perso, hai prediletto il flow al contenuto, secondo me potevi far bilanciare entrambe le cose, voglio dirti che è una cosa che si può fare". Il cantante, quindi, accoglie i consigli dicendo che ne farà tesoro in futuro.